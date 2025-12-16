Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Loại củ giá rẻ bán đầy chợ làm cách này thành món ngon "vạn người mê"

Chè sắn là món quà tuổi thơ của rất nhiều người. Vị sắn dẻo bùi, đường thốt nốt ngọt dịu, thêm chút béo ngậy của nước cốt dừa khiến ai ăn cũng mê.

Loại củ giá rẻ bán đầy chợ làm cách này thành món ngon "vạn người mê" - 1

Nguyên liệu:

- 1kg sắn bở

- 2 viên đường thốt nốt to

- 1 bát con bột năng 

- Gừng thái sợi

- 1 lon nước cốt dừa (hoặc tự làm nước cốt dừa từ cùi dừa tươi)

- Dừa nạo sợi

Cách làm:

Sắn tươi bóc vỏ, bỏ phần xơ ở giữa, bổ miếng nhỏ vừa ăn rồi ngâm luôn vào nước lạnh. Rửa sạch, vớt ra để ráo.

Hấp chín rồi nghiền nát 2/3 để làm mochi sắn dẻo.

Trộn đều sắn nghiền với nửa bát con bột năng và chút đường, thêm từ từ nước nóng vào nhồi đến khi sắn quyện thành 1 khối.

Nặn thành những viên mochi tròn hoặc hình hoa.

Đun sôi 1,5 lít nước cùng 2 viên đường thốt nốt.

Đường tan, nước sôi lại thì thả mochi sắn vào.

Sau vài phút, mochi nổi lên là chín.

Hoà chút bột năng vào nước cho loãng rồi cho từ từ thêm&nbsp;vào nồi chè đến độ sánh nhẹ.

Thêm vào chút gừng sợi cho chè thêm thơm, ngon. Thêm 1/3 sắn hấp nguyên miếng vào nồi chè.

Khuấy đều tay 1 lon cốt dừa,&nbsp;bột năng pha loãng và chút đường đến khi hỗn hợp sánh lại, sôi khoảng vài phút thì tắt bếp.

Chè sắn ăn ngay khi còn nóng, thêm nước cốt dừa và sợi dừa nạo khi ăn sẽ rất hấp dẫn.

Loại củ được ví như 'sâm trong nước' xưa mọc dại không ai lấy nay là đặc sản: 10+ món ngon cho mâm cơm gia đình
Loại củ này đem xào hay kho đều cực kỳ ngon, ai ăn cũng thích mê.

