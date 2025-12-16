Loại củ giá rẻ bán đầy chợ làm cách này thành món ngon "vạn người mê"

Nguyên liệu:

- 1kg sắn bở

- 2 viên đường thốt nốt to

- 1 bát con bột năng

- Gừng thái sợi

- 1 lon nước cốt dừa (hoặc tự làm nước cốt dừa từ cùi dừa tươi)

- Dừa nạo sợi

Cách làm:

Sắn tươi bóc vỏ, bỏ phần xơ ở giữa, bổ miếng nhỏ vừa ăn rồi ngâm luôn vào nước lạnh. Rửa sạch, vớt ra để ráo.

Hấp chín rồi nghiền nát 2/3 để làm mochi sắn dẻo.

Trộn đều sắn nghiền với nửa bát con bột năng và chút đường, thêm từ từ nước nóng vào nhồi đến khi sắn quyện thành 1 khối.

Nặn thành những viên mochi tròn hoặc hình hoa.

Đun sôi 1,5 lít nước cùng 2 viên đường thốt nốt.

Đường tan, nước sôi lại thì thả mochi sắn vào.

Sau vài phút, mochi nổi lên là chín.

Hoà chút bột năng vào nước cho loãng rồi cho từ từ thêm vào nồi chè đến độ sánh nhẹ.

Thêm vào chút gừng sợi cho chè thêm thơm, ngon. Thêm 1/3 sắn hấp nguyên miếng vào nồi chè.

Khuấy đều tay 1 lon cốt dừa, bột năng pha loãng và chút đường đến khi hỗn hợp sánh lại, sôi khoảng vài phút thì tắt bếp.

Chè sắn ăn ngay khi còn nóng, thêm nước cốt dừa và sợi dừa nạo khi ăn sẽ rất hấp dẫn.