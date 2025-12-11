Nghêu xào hẹ, món nhậu dân dã ngon quên lối về

Nghêu xào theo cách này rất ngon và bổ dưỡng.

Nguyên liệu:

200g thịt nghêu tươi, 1 bó hẹ, 1 quả ớt khô, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào.

Cách làm:

Làm nóng chảo với chút dầu, cho thịt nghêu vào đảo nhanh cho săn.

Thêm nước tương cho thơm. Rưới dầu hào, đảo đều cho thấm gia vị.

Cho hẹ cắt khúc vào, đảo thật nhanh tay để giữ độ giòn xanh.

Tắt bếp, rắc ít ớt khô lên là xong ngay một món xào nóng hổi.

Lưu ý:

Hẹ cần xào nhanh, vừa chín tới là giữ được màu xanh đẹp mắt. Một chút ớt khô giúp món ăn dậy mùi hơn, nhưng nếu không ăn cay bạn có thể bỏ qua.