Loại cá giàu axit béo, ít xương dăm hơn cá rô, kho cá với loại nước dân dã này thành món ngon hao cơm

Cá basa là loại cá này được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, giàu protein giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, đồng thời chứa nhiều vitamin nhóm B như B12 hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Ngoài ra, loại cá này còn cung cấp các khoáng chất như sắt, kẽm và một lượng omega-3 nhất định, góp phần hỗ trợ trí não và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Nhờ kết cấu thịt mềm, ít xương, đây cũng là lựa chọn phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

So với nhiều loại cá nước ngọt khác như cá rô hay cá chép, cá basa có hàm lượng chất béo cao hơn một chút nhưng lại giàu axit béo không bão hòa tốt cho tim mạch, thịt mềm, ít xương dăm và dễ tiêu hóa. Đặc biệt khi kho cá với nước mía, cá có ngọt thanh tự nhiên, không gắt, cực kì đưa cơm. Dân Việt giới thiệu cách làm món cá basa kho nước mía như sau:

So với nhiều loại cá nước ngọt khác như cá rô hay cá chép, cá basa có hàm lượng chất béo cao hơn

Nguyên liệu kho cá với nước mía:

- Cá basa cắt khoanh

- Hạt nêm, tiêu xay

- Nước mắm

- Tương ớt

- Đầu hành lá băm

- Hành, tỏi băm

- Tiêu sọ

- Nước mía

- Ớt tươi (tuỳ khẩu vị)

Cách làm:

- Cá basa sau khi làm sạch, để ráo nước rồi ướp cùng hạt nêm, tiêu xay, một ít nước mắm, tương ớt và đầu hành lá băm. Trộn nhẹ tay để gia vị thấm đều, để nghỉ khoảng 30 phút.

- Làm nóng chảo với dầu ăn, cho hành tỏi băm vào phi thơm cùng một chút tiêu sọ. Khi dậy mùi, nhẹ nhàng cho cá vào, trở đều hai mặt để cá săn lại mà không bị vỡ.

- Đổ nước mía xăm xắp mặt cá, đun lửa vừa khoảng 10 phút. Sau đó lật mặt cá thật nhẹ tay để giữ nguyên miếng cá. Nếu thích vị cay, có thể thêm ớt tươi hoặc tương ớt.

- Tiếp tục kho liu riu đến khi nước rút sệt, chuyển màu cánh gián đẹp mắt. Nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị là có thể tắt bếp.

- Món cá kho đạt chuẩn sẽ có màu nâu óng, thịt cá mềm nhưng không nát, thấm vị mặn ngọt hài hòa. Nước kho sánh nhẹ, thơm mùi hành tỏi và tiêu, quyện thêm vị ngọt tự nhiên của nước mía. Ăn cùng cơm nóng là “hao cơm” đúng nghĩa.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.