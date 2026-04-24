Khách 521 lần bay hạng thương gia tiết lộ những thứ đáng tiền nhất

Richard Robinson cảm nhận thời gian không phải theo tuần hay tháng, mà bằng vé máy bay, số ghế và múi giờ. Kể từ năm 2010, người đàn ông 41 tuổi này đã thực hiện 945 chuyến bay, vượt quãng đường hơn 2,5 triệu km - tương đương 64 vòng quanh thế giới.

Trong số đó, Robinson có 521 lần bay hạng thương gia. Sau hơn 500 trải nghiệm xa xỉ, anh không còn bị choáng ngợp bởi rượu vang hảo hạng, khăn trải giường hàng hiệu hay bộ đồ ngủ sang trọng. Với anh, giá trị thực sự của hạng thương gia nằm ở những yếu tố cơ bản giúp cơ thể hồi phục nhanh nhất.

Nội thất "United Elevated" mới của hãng United Airlines với khoang thương gia Polaris được nâng cấp. Ảnh: United Airlines

Giấc ngủ là ưu tiên số một

Với một người cần bắt tay vào công việc ngay khi hạ cánh, ghế nằm phẳng (lie-flat bed) là tiêu chí hàng đầu. "Nó tạo ra sự khác biệt rất lớn về mức độ mệt mỏi do lệch múi giờ. Nếu nghỉ ngơi đầy đủ, tôi có thể hoạt động ngay lập tức", Robinson nói.

Anh từng có trải nghiệm "kinh hoàng" trên chuyến bay đường dài từ Tokyo đến Washington DC. Khi đó, ghế của hãng ANA chỉ ngả được 170 độ, tạo thành một mặt phẳng nghiêng khiến người nằm luôn có cảm giác bị trượt xuống. Sau lần đó, anh luôn kiểm tra kỹ sơ đồ ghế ngồi để đảm bảo đó là loại ghế ngả 180 độ.

Thiết kế khoang và sự riêng tư

Robinson ưu tiên cách bố trí ghế 1-2-1, giúp mọi hành khách đều có lối đi riêng mà không phải bước qua người bên cạnh. Tuy nhiên, không phải hãng nào quảng cáo "có lối đi riêng" cũng mang lại sự thoải mái.

Hẹp và bí bách: Anh không thích hạng thương gia của British Airways hay Japan Airlines vì ghế quá hẹp, không có bàn phụ kê tay, tạo cảm giác ngột ngạt.

"Trò chơi chạm chân": Robinson chủ động tránh hạng thương gia cũ trên dòng Boeing 747 của Lufthansa, nơi hai ghế giữa đặt nghiêng vào nhau và dùng chung một hộc để chân nhỏ. "Tôi không muốn vô tình chạm chân người lạ khi đang ngủ", anh nói.

Loại máy bay quyết định độ ẩm và tiếng ồn

Robinson thường chọn bay trên dòng Airbus A350 hoặc Boeing 787 Dreamliner. Những dòng máy bay thế hệ mới này được chế tạo từ vật liệu composite, cho phép duy trì độ ẩm trong khoang cao hơn, giúp da và cơ thể bớt khô. Ngoài ra, hệ thống thông gió cá nhân và động cơ vận hành êm ái là những điểm cộng lớn giúp giấc ngủ ngon hơn.

Đồ ăn: Khi tôm hùm lên ngôi

Trong khi hầu hết thực đơn trên mây chỉ xoay quanh "bò, gà hoặc mì ống", Singapore Airlines gây ấn tượng với Robinson qua chương trình "Book the Cook". Anh từng thưởng thức tôm hùm Thermidor và mì bak chor mee (mì thịt băm) ở độ cao 10.000 m và đánh giá đây là những món ăn ngon nhất từng thử trên máy bay.

Khi nào nên "mạnh tay" chi tiền?

Vé thương gia thường đắt gấp 3-4 lần hạng phổ thông. Robinson tin rằng việc chi thêm tiền chỉ thực sự đáng giá khi bạn phải làm việc ngay sau khi hạ cánh.

Với người đi du lịch, anh đặt ra bài toán kinh tế: "Nếu vé phổ thông từ New York đến Tokyo là 2.700 USD và thương gia là 5.700 USD, khoản chênh lệch 3.000 USD đủ để bạn ở thêm vài đêm tại khách sạn cực kỳ sang trọng. Nếu lịch trình linh hoạt, việc dành số tiền đó để nghỉ ngơi tại điểm đến đôi khi hiệu quả hơn là mua một giấc ngủ trên trời".

Một khoang ghế cao cấp của Etihad Airways được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai. Ảnh: Bloomberg

Bí kíp đặt vé của khách VIP

Để tối ưu trải nghiệm, Robinson chia sẻ hai quy tắc. Đầu tiên, hãy soi kỹ sơ đồ ghế. Cùng một dòng máy bay nhưng mỗi phiên bản có cấu hình ghế khác nhau. Ví dụ, dòng 787-8 của ANA nếu có 7 hàng ghế thương gia thì đó là ghế ngả thường, nhưng nếu có 9 hàng thì chắc chắn là ghế nằm phẳng.

Thứ hai, hãy tận dụng điểm thưởng. Thay vì đổi điểm thẻ tín dụng thành tiền mặt, anh chuyển điểm trực tiếp vào chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không để săn vé hạng thương gia với chi phí rẻ hơn nhiều lần.