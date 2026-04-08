Loài cá “đại bổ” có thành phần dinh dưỡng hỗ trợ đột quỵ, loại cá này vừa rẻ vừa béo ngọt, giàu canxi gấp 3 lần sữa

Loài cá “đại bổ” có thành phần dinh dưỡng hỗ trợ đột quỵ

Một trong những điểm nổi bật của cá mòi là hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào – dưỡng chất quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Omega-3 góp phần làm giảm cholesterol xấu, hạn chế sự tích tụ mảng bám trong thành mạch và cải thiện lưu thông máu.

Khi mạch máu được duy trì thông suốt, nguy cơ xảy ra tình trạng tắc nghẽn mạch não – nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ – cũng được giảm thiểu. Bên cạnh đó, cá mòi còn cung cấp vitamin D, kali và protein chất lượng cao, giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ hoạt động của tim.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích tim mạch, cá mòi còn là nguồn cung cấp canxi tự nhiên đáng chú ý. Cụ thể, 100g cá mòi đóng hộp cung cấp đến 382mg canxi, trong khi cùng lượng sữa chỉ có 123mg.

Đặc trưng của loại cá này là phần xương nhỏ và mềm, có thể ăn trực tiếp. Đây chính là nơi chứa hàm lượng canxi cao, góp phần tăng mật độ xương, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, đặc biệt hữu ích với người trung niên và cao tuổi. Khi kết hợp với vitamin D có sẵn trong cá, khả năng hấp thu canxi của cơ thể cũng được cải thiện rõ rệt.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị nên ăn cá mòi khoảng 2–3 lần mỗi tuần. Khi kết hợp cùng rau xanh, trái cây và chế độ ăn ít muối, hiệu quả bảo vệ tim mạch sẽ được nâng cao, đồng thời góp phần giảm nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh chế độ ăn, việc duy trì lối sống lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia và kiểm soát cân nặng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Món ngon với cá mòi - hỗ trợ phòng chống nguy cơ đột quỵ

Cá mòi kho

Với hương vị đậm đà, thịt cá mềm rục tan chảy trong miệng, những nồi cá mòi kho luôn là lựa chọn hàng đầu cho bữa cơm gia đình. Dù là cá mòi kho cà, kho dưa chua hay kho rục xương, mỗi món đều mang một nét đặc trưng riêng, kích thích vị giác.

Cá mòi chiên giòn rụm, vàng ươm

Nếu bạn yêu thích sự giòn tan, béo ngậy thì các món cá mòi chiên, rán chắc chắn sẽ làm hài lòng. Từ chả cá mòi thơm lừng đến cá mòi chiên tỏi ớt cay nồng hay cá mòi rán giòn rụm, mỗi món đều mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Cá mòi sốt cà chua chua ngọt hài hòa

Cá mòi sốt cà chua là món ăn quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn. Vị chua thanh của cà chua hòa quyện cùng thịt cá mòi mềm ngọt, tạo nên một hương vị hài hòa, dễ ăn và rất đưa cơm. Bạn có thể thêm trứng vào để món ăn thêm phần béo ngậy và dinh dưỡng.

Cá mòi kết hợp gà độc đáo, lạ miệng

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc kết hợp cá mòi với thịt gà chưa? Sự kết hợp tưởng chừng lạ lẫm này lại mang đến hương vị độc đáo và bất ngờ. Gà nấu cá mòi, đặc biệt khi thêm nấm, sẽ tạo nên một món ăn bổ dưỡng, thơm ngon, rất thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Bún cá mòi thanh mát, chuẩn vị

Một tô bún cá mòi nóng hổi, thơm lừng với nước dùng đậm đà, chua nhẹ sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bữa trưa. Thịt cá mòi mềm ngọt, kết hợp với sợi bún dai ngon và các loại rau thơm tạo nên một "Món nước" hấp dẫn, đầy đủ dinh dưỡng.

Cá mòi nướng lá húng quế thơm lừng

Cá mòi nướng lá húng quế bằng nồi chiên không dầu là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích món nướng nhưng ngại dầu mỡ. Cá được nướng chín tới, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, thơm lừng mùi húng quế đặc trưng. Đây là "Món nướng" vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Gỏi cá mòi chua cay giòn sựt

Gỏi cá mòi là món ăn khai vị tuyệt vời, mang đến hương vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa cùng độ giòn sựt của rau củ. Cá mòi tươi được sơ chế kỹ lưỡng, trộn cùng các loại rau thơm và nước sốt đặc biệt, tạo nên một món gỏi thanh mát, kích thích vị giác.