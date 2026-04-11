Loại cá có hàm lượng đạm cao, ít chất béo, ít tanh, ngon ngọt, nấu món này cả nhà đều mê

Cá lóc là loại cá có hàm lượng đạm cao nhưng lại rất ít chất béo, giúp cơ thể dễ hấp thu và phù hợp với người cần ăn thanh nhẹ hoặc hồi phục sức khỏe.

Nếu so với cá biển vốn giàu omega-3 tốt cho tim mạch thì loại cá này lại “ghi điểm” ở độ lành tính, ít tanh, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Trong khi đó, so với các loại cá nước ngọt khác như cá rô hay cá trê, cá lóc có thịt chắc, ít xương dăm hơn và giá trị dinh dưỡng khá cân bằng giữa protein, khoáng chất và vitamin nhóm B.

Nhờ vậy, loại cá này thường được ưu tiên trong các món ăn cần vị ngọt tự nhiên, nhẹ bụng nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Giữa những ngày nắng nóng, một tô bánh canh cá cay nhẹ, nước dùng trong veo nhưng đậm đà vị ngọt tự nhiên là lựa chọn phù hợp để đổi món cho gia đình.

Dân Việt giới thiệu cách nấu món bánh canh cá lóc đơn giản tại nhà như sau:

- Cá sau khi làm sạch được luộc cùng gừng và hành tím khoảng 15 phút kể từ khi nước sôi. Sau đó, gỡ lấy phần thịt cá, phần xương giữ lại để nấu nước dùng.

- Cho xương cá, một ít sườn, hành tây, hành tím và rễ ngò vào nồi nấu chậm. Chọn mức nhiệt trung bình (mức 2) và ninh trong khoảng 4–5 tiếng. Riêng phần sườn có thể vớt ra sớm hơn, sau khoảng 3,5–4 tiếng để giữ độ mềm vừa phải.

- Phần thịt cá được cho vào một nồi khác để rim. Trước đó, chuẩn bị nước sốt bằng cách phi thơm hành tím và nhiều củ nén băm nhuyễn trong dầu gấc, sau đó thêm nước mắm, hạt nêm, ớt bột. Khi hỗn hợp sôi nhẹ, đổ vào nồi cá, để lửa nhỏ trong 3–4 tiếng (mở nắp).

- Sau khi rim, nếu thích cá săn chắc hơn, bạn có thể áp chảo nhẹ hai mặt.

- Nước dùng sau khi ninh có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, nhưng thường đã đủ ngọt và đậm đà từ nguyên liệu.

- Sợi bánh canh tự làm với tỷ lệ 3 phần bột gạo và 1 phần bột năng. Tùy sở thích mà điều chỉnh: thêm bột năng để sợi dai hơn, hoặc tăng bột gạo để mềm hơn.

- Một tô bánh canh cá đúng điệu không thể thiếu rau răm, hành lá xắt nhỏ, trứng cút, rau đắng trụng. Ăn kèm nước mắm tỏi ớt sánh dẻo và chút ớt rim cay nồng.

Cá chấm với nước mắm sánh dẻo rất ngon

- Giữa tiết trời oi bức, húp một muỗng nước dùng nóng hổi, cay nhẹ, thơm lừng… cảm giác vừa ăn vừa “đổ mồ hôi” lại trở nên khoan khoái đến lạ.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.