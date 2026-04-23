Loại rau vua sắt, nữ hoàng vitamin K, giúp bổ máu, đẹp da, bà bầu ăn nhiều mẹ khỏe, con khôn, xào tỏi cực thơm

Những cơn mưa đầu mùa khiến loại rau này tươi non hơn bao giờ hết: Cải bó xôi.

Trước đây, bạn có thể dễ dàng hái loại rau này từ vườn nhà, còn hiện nay ít người còn tự trồng nhưng lại có thể dễ dàng kiếm nó ở chợ.

Loại rau này rất phổ biến, giá rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng của nó lại vô cùng to lớn. Rau cải bó xôi là gợi ý hàng đầu của chuyên gia dinh dưỡng dành cho bà bầu cần vitamin K, folate hay những người thiếu máu, thiếu sắt.

Theo các nghiên cứu, loại rau này rất giàu vitamin K. Chỉ 100g cải bó xôi tươi đã cung cấp hơn 400% nhu cầu hàng ngày, cực kỳ quan trọng cho quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Loại rau này cũng là "vua sắt" với hàm lượng sắt cao giúp phòng ngừa thiếu máu, folate rất cần cho phụ nữ mang thai để ngăn dị tật ống thần kinh thai nhi.

Vitamin A, C: Dưới dạng beta-carotene và vitamin C có trong loại rau này giúp tăng cường miễn dịch, sáng mắt, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa da.

Rau cải bó xôi chế biến rất dễ dàng. Bạn có thể xào chúng theo cách đơn giản nhất và không cần nhiều gia vị, chỉ cần chút tỏi và muối.

Cách làm rau cải bó xôi xào tỏi

- Nhặt rau cải bó xôi, bỏ lá héo úa, gốc già. Sau đó, rửa sạch nhiều lần với nước sạch và ngâm trong mười phút để rửa sạch bụi bẩn hoặc cát bám trong các kẽ lá.

Sau khi rửa, để ráo nước cải bó xôi và bẻ đôi những cọng quá dài bằng tay. Điều này sẽ đảm bảo rau chín đều khi xào và dễ ăn hơn.

- Bóc tỏi và đập dập.

- Nếu bạn lo lắng rau cải bó xôi sẽ bị đắng khi xào, bạn có thể đun sôi một nồi nước trước, cho vài giọt dầu và một chút muối, chần rau cải bó xôi trong 20-30 giây, sau đó vớt ra, rửa sạch với nước lạnh, vắt bớt nước thừa, rồi mới xào.

Bằng cách này, rau cải bó xôi sẽ xanh hơn và giòn hơn. Đôi khi tôi chần, đôi khi tôi xào trực tiếp, tùy thuộc vào tâm trạng.

- Đổ dầu vào chảo – không cần quá nhiều, chỉ cần nhiều hơn một chút so với lượng dầu bạn thường dùng để xào. Khi dầu nóng, cho tỏi băm và tỏi băm nhỏ vào, sau đó hạ nhỏ lửa và xào từ từ cho đến khi tỏi hơi vàng và tỏa mùi thơm hấp dẫn.

- Khi mùi thơm của tỏi dậy lên, đổ hết rau cải bó xôi đã ráo nước vào chảo cùng một lúc và xào nhanh trên lửa lớn. Lúc đầu, chảo trông đầy rau cải bó xôi, nhưng nó sẽ héo sau vài lần đảo. Lúc này, nhanh chóng rắc một chút muối, nhưng đừng cho quá nhiều. Rau cải bó xôi đã rất tươi, và quá nhiều muối sẽ làm nó bị đắng.

- Xào trong một hoặc hai phút, cho đến khi rau cải bó xôi mềm và chuyển sang màu xanh tươi bóng mượt. Sau đó tắt bếp và lấy ra khỏi chảo. Nếu thích dầu mè, bạn có thể rưới một ít lên trước khi dùng để món ăn thêm thơm ngon.

Rau cải bó xôi giòn và tươi, thơm mùi tỏi caramel, được nêm nếm hoàn hảo, thanh mát và không hề ngấy. Mỗi miếng ăn đều mang hương vị mùa xuân.

Thực ra, món rau cải bó xôi xào không cần kỹ thuật phức tạp nào cả. Chìa khóa chỉ nằm ở hai điều: rau phải tươi và phải có thật nhiều tỏi và cho nhiều tỏi vào món rau xào.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!