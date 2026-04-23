Mỏm đá tử thần trên cao nguyên đá Đồng Văn đón khách trở lại

"Mỏm đá tử thần" thu hút đông đảo du khách quốc tế check in

Trước khi leo lên mỏm đá tử thần du khách sẽ gửi xe tại Cụm tượng đài Thanh niên xung phong, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang nơi tưởng nhớ và tri ân thế hệ thanh niên xung phong tham gia mở đường Hạnh Phúc, sau đó di chuyển bằng xe ôm hoặc đi bộ khoảng 2km mới tới nơi.

Mỏm đá tử thần trên cao nguyên đá Đồng Văn chính thức mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng để cải tạo, nâng cấp hạ tầng đảm bảo an toàn cho du khách.

Nằm cheo leo giữa núi đá tai mèo, mỏm đá tử thần từ lâu đã trở thành điểm check-in đầy thách thức với những người ưa khám phá.

Sau khi được gia cố, lối tiếp cận mỏm đá đã được cải thiện, giúp du khách di chuyển thuận lợi và an toàn hơn.

Du khách hào hứng chinh phục mỏm đá tử thần – nơi được ví như “ban công giữa trời” của cao nguyên đá Đồng Văn.

Trung bình mỗi ngày, mỏm đá tử thần trên cao nguyên đá Đồng Văn đón hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, check-in; những dấu chân nối tiếp nhau qua từng bậc đá cũng dần khiến đá bị bào mòn theo thời gian, in hằn sức hút của điểm đến mạo hiểm giữa đại ngàn.

Để tới được mỏm đá tử thần du khách sẽ đi bộ hoặc đi xe ôm do người dân bản địa chở theo con đường bê tông nhỏ bên sườn núi đá.

Du khách xếp hàng chờ được sang mỏm đá tử thần chụp ảnh.

Để có những bức ảnh ấn tượng tại mỏm đá tử thần trên cao nguyên đá Đồng Văn, du khách phải ngồi trên mỏm đá nhô ra giữa không gian núi non hùng vĩ, thận trọng dịch chuyển từng chút một để giữ thăng bằng giữa lưng chừng trời.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trên mỏm đá tử thần vùng cao nguyên đá Đồng Văn trải nghiệm vừa hồi hộp vừa đáng nhớ.

Từ mỏm đá, toàn cảnh núi non hùng vĩ của cao nguyên đá hiện ra ngoạn mục, thu hút đông đảo du khách trở lại.

Anh Nguyễn Trung Kiên, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến cao nguyên đá Đồng Văn, tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo nơi đây. Đặc biệt là khi được trải nghiệm leo lên mỏm đá tử thần. Tuy nhiên, càng leo tôi càng run chân, vừa sợ vừa hồi hộp nên chỉ dám dừng lại ở lưng chừng núi, không dám chinh phục đến tận mỏm đá".

Không chỉ là điểm check-in mạo hiểm, mỏm đá tử thần còn mang đến góc nhìn độc đáo về vẻ đẹp hoang sơ của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Theo người dân sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn, mỏm đá tử thần được hình thành từ một khối đá lớn rơi xuống từ sườn núi cao, trải qua nhiều năm phong hóa mà tạo nên dáng vẻ cheo leo, độc đáo như hiện nay. Nhờ vị trí đặc biệt cùng cảnh quan hùng vĩ, nơi đây đã trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ đối với du khách khi khám phá vẻ đẹp hoang sơ nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.