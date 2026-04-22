Loại cá "vua dinh dưỡng", nhiều chất béo, tốt tim, bổ thận, đem làm món này dễ ăn vào bữa cơm mùa hè

Trong loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ và hỗ trợ điều trị tim mạch ở người lớn, phụ nữ mang thai và người cao tuổi: Cá thác lác.

Theo đông y, loại cá này còn có vị ngọt, tính bình, không độc giúp bổ khí huyết, giảm đau, tráng dương bổ thận, trừ phong thấp, nhuận trường và là phương thuốc đặc biệt hữu hiệu đối với sức khỏe.

Đặc biệt, thác lác là loại cá giàu đạm, ít xương dăm, chứa nhiều axit amin thiết yếu và hàm lượng chất béo thấp hơn so với nhiều loại cá béo như cá basa hay cá hồi, nên rất phù hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn người ăn uống lành mạnh.

Đặc biệt, thác lác là loại cá giàu đạm, ít xương dăm, chứa nhiều axit amin thiết yếu

Từ cá thác lác có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau trong đó có món ram chả cá thác lác. Không chỉ hấp dẫn bởi lớp vỏ vàng giòn, món ram chả cá thác lác còn chinh phục vị giác nhờ phần nhân dẻo dai, đậm đà, ăn kèm dưa chua và nước chấm chua ngọt là “hết nước chấm”.

Nhờ kết cấu thịt cá dai tự nhiên, món ram từ cá thác lác cũng có độ kết dính và hương vị đặc trưng mà ít loại cá nào sánh được. Dân Việt giới thiệu cách làm món ram chả cá thác lác như sau:

Nguyên liệu:

*Phần nhân ram:

- 500g cá thác lác

- 200g thịt vai xay

- 100g mỡ gáy cắt nhỏ

- 1/2 trái bắp ngọt

- Nấm mèo, hành lá, ngò rí, rau quế, thì là (băm nhuyễn)

- Gia vị: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu

- Dưa chua (cà rốt + củ cải trắng)

- Nước mắm chua ngọt

* Phần vỏ ram:

- Lá ram

- Bánh rế

Cách làm

- Cho cá thác lác, thịt xay, mỡ gáy, bắp ngọt và toàn bộ rau gia vị vào tô lớn. Nêm hạt nêm, đường, tiêu rồi trộn đều. Lưu ý nếu cá đã ướp sẵn thì giảm lượng gia vị cho phù hợp.

- Dùng 1 lá ram kết hợp với 1/2 bánh rế, cho nhân vào giữa rồi cuốn chặt tay. Cách kết hợp này giúp ram có độ giòn lâu, để vài tiếng vẫn ngon.

- Đun nóng dầu, cho ram vào chiên vàng đều. Có thể chiên sơ rồi cấp đông để dùng dần, khi ăn chỉ cần chiên lại là vẫn giòn rụm.

* Làm dưa chua ăn kèm

- 1/2 củ cà rốt + 1/2 củ cải trắng

- 1/2 muỗng cà phê muối + 1 muỗng canh đường

- 100ml giấm gạo + 50ml nước lọc

- Trộn đều và để ngấm trước khi ăn.

Pha nước chấm chua ngọt

Tỷ lệ chuẩn: 1 phần đường, 2 phần nước, 2 phần nước mắm. Đun nhẹ cho tan đường, để nguội rồi thêm chanh, tỏi, ớt băm.

Mẹo nhỏ để món ăn ngon trọn vị

- Nên chuẩn bị dưa chua và nước mắm trước để kịp ngấm vị

- Gói ram chắc tay để khi chiên không bị bung

- Chiên hai lần (chiên sơ – chiên lại) nếu muốn giữ độ giòn lâu

Ram chả cá thác lác ngon nhất khi ăn nóng, lớp vỏ giòn rụm, nhân bên trong mềm dai, béo nhẹ. Kết hợp với dưa chua giòn mát và nước mắm chua ngọt đậm đà, tất cả hòa quyện tạo nên một món ăn thanh mát, thích hợp cho bữa cơm ngày hè.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.