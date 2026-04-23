Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Canh cua nấu mồng tơi, mướp hương

Canh cua nấu mồng tơi, mướp hương – gương mặt quen thuộc trong mâm cơm ngày hè của các gia đình miền Bắc. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm, như cua đồng, rau mồng tơi, mướp hương, một ít hành tím, dầu ăn, muối, hạt nêm, bột ngọt.

Và chỉ với vài thao tác chế biến đơn giản là bạn đã có ngay một bát canh cua nấu mồng tơi, mướp hương thơm ngon, hấp dẫn để chiêu đãi gia đình, vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng vừa thơm ngon thanh mát, giúp xua tan cái nắng nóng của mùa hè.

Vị ngọt của mướp, của rau mồng tơi kết hợp cùng với vị thơm ngon đặc trưng của riêu cua chắc chắn sẽ chinh phục bất cứ thành viên nào trong gia đình của bạn. Ăn một bát canh mua thanh mát kèm theo vài quả cà muối để "trọn vị" mùa hè miền Bắc.

Canh ngao nấu riêu

Món ngon ngày hè miền Bắc không chỉ có riêu cua, riêu cá mà còn có cả riêu ngao cũng rất được yêu thích trong những nắng nóng.

Mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Bắc Bộ, canh riêu nấu ngao sở hữu hương vị ngọt thanh của nước canh, đậm đà của thịt cá sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn hơn.

Canh chua thịt băm

Canh chua luôn là lựa chọn lý tưởng trong những ngày nắng nóng. Ngoài canh chua nấu cá thì canh chua thịt băm cũng là một gợi ý món ngon ngày hè miền Bắc mà bạn không nên bỏ qua.

Nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm như thịt băm, cà chua, dứa, giá đỗ, sấu hoặc me, hành lá, hành khô, mùi tàu, bột ngọt, bột canh, nước mắm, dầu ăn.

Và chỉ với công thức chế biến lại vô cùng nhanh chóng, chỉ khoảng 10-15p là bạn đã có ngay một bát canh chua thịt băm chua chua ngọt ngọt, đậm đà vị thịt, ăn hoài không chán, bất chấp cái nóng hè khiến bạn khó chịu.

Canh rau ngót thịt băm

Nếu bạn không có nhiều thời gian để sơ chế cua đồng thì có thể thử nấu canh rau ngót thịt băm đơn giản để có ngay một món ăn ngày hè hấp dẫn cho gia đình.

Canh rau ngót thịt băm thanh mát, ngon ngọt, thịt băm mềm mềm béo béo thấm đều gia vị kết hợp với rau ngót mềm ngon, ăn kèm với cơm trắng trong thời tiết hơi nóng thì còn gì tuyệt bằng.

Canh ngao mồng tơi

Những món canh thanh mát, dễ ăn luôn là lựa chọn hàng đầu trong thực đơn món ngon ngày hè. Và canh mồng tơi nấu ngao cũng không phải là một ngoại lệ.

Vị thanh ngọt tự nhiên của ngao kết hợp với vị mềm thơm của mồng tơi sẽ mang đến cho bạn một món canh vừa dễ làm, dễ ăn lại đặc biệt thích hợp để chiêu đãi cả nhà trong những ngày hè nóng bức.

Thịt ba chỉ rim mặn ngọt

Nhắc đến món ngon ngày hè miền Bắc tốn cơm nhất làm sao có thể vắng bóng sự góp mặt của thịt ba chỉ rim mặn ngọt.

Thịt ba chỉ rim mặn ngọt với màu vàng óng bắt mắt, hương vị béo ngậy thơm ngon đậm đà sẽ khiến nồi cơm nhà bạn hết bay lúc nào chẳng biết.

Thịt kho củ cải

Thịt kho ăn nhiều sẽ rất dễ ngán, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên bạn cũng không cần lo lắng, ngay cả trong những ngày hè nắng nóng bạn vẫn có thể thoải mái thưởng thức món thịt kho yêu thích của mình bạn bằng cách kết hợp với củ cải thanh mát, giòn ngon.

Củ cải kho vừa chín tới, vẫn giữ nguyên độ giòn ngọt kết hợp với thịt lợn mềm mềm, beo béo, ăn cùng với cơm thì "hết sảy", ăn hoài không ngán.

Tôm rang me

Các món ăn thanh mát, chua chua ngọt ngọt dễ ăn bao giờ cũng là lựa chọn hàng đầu trong bữa ăn của các gia đình miền Bắc trong những ngày hè nóng bức.

Và sẽ là thiếu sót rất lớn nếu trong thực đơn các món ngon ngày hè miền Bắc hôm nay vắng bóng sự có mặt của món tôm rang me. Một trong những món ăn đưa cơm ngày hè, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình.

Tôm rang me với vị chua ngọt hài hoà, mùi thơm cuốn hút và màu vàng cam đẹp mắt. Ăn cùng với cơm trắng thì đảm bảo nồi cơm nhà bạn sẽ sạch bay chỉ trong tích tắc.