Bay trên mùa nước đổ, ngắm ruộng bậc thang đẹp ngất ngây

Hoạt động dù lượn không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo mà còn có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Tú Lệ.

Xã Tú Lệ (Lào Cai) sẽ tổ chức hoạt động du lịch dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” từ ngày 29/4 đến hết ngày 05/5/2026 tại khu vực bản Lìm Thái. Đây là một trải nghiệm độc đáo dành cho du khách yêu thiên nhiên và khám phá, đặc biệt là khi những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ tuyệt đẹp.

Chương trình không chỉ là màn trình diễn của các phi công dù lượn chuyên nghiệp mà còn mở ra cơ hội để du khách trực tiếp bay trải nghiệm, ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Tú Lệ từ trên cao. Từ không trung, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, phản chiếu ánh trời như những tấm gương khổng lồ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy mê hoặc.

Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc như check-in ruộng bậc thang mùa nước đổ, khám phá đời sống và bản sắc của đồng bào Thái, Mông, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Tú Lệ là một trong những xã trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai. Với địa hình núi cao, có đèo Khau Phạ - một trong "tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam, cùng thung lũng rộng và điều kiện gió thuận lợi, nơi đây được đánh giá là điểm bay dù lượn lý tưởng. Hằng năm, đặc biệt vào mùa lúa chín hoặc các dịp lễ hội, lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm ngày càng tăng, tạo nên không khí du lịch sôi động tại địa phương.

Nơi đây trung bình mỗi năm phục vụ khoảng 2.000 lượt khách tham gia trải nghiệm bay dù lượn. Giá vé cho mỗi lượt bay hiện khoảng 2.190.000 đồng, đã bao gồm bảo hiểm cho du khách.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, trong mùa bay, đội ngũ phục vụ có khoảng 15 - 20 phi công, 100% có giấy phép bay hợp lệ và kinh nghiệm bay. Chi phí chi trả cho lực lượng phi công chiếm khoảng 50% tổng chi phí hoạt động của dịch vụ.

Trước mỗi chuyến bay, du khách đều được hướng dẫn kỹ về quy trình bay, tư thế cất cánh và hạ cánh. Toàn bộ thiết bị như dù, dây đai, mũ bảo hộ và các phụ kiện kỹ thuật đều được kiểm tra trước khi bay. Tại khu vực cất cánh và hạ cánh cũng bố trí bảng nội quy và lực lượng hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn.