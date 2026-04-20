Dân Cà Mau bắt con cá da có đốm đen này đi rang muối, làm món đặc sản đồng quê, 9 người nếm 10 tấm tắc

Ông Lý Văn Be, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, những người từng lớn lên ở các vùng quê, không ai mà không biết đến cá dày- loài cá đồng có thịt thơm, ngon nức tiếng này.

“Cá dày có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, nhưng riêng với món rang muối khi đã thưởng thức một lần sẽ khiến người ta nhớ mãi”, ông Be nói chắc nịch.

Cá dày là một loại cá đặc sản trông hình dáng y như cá lóc đồng, cá dày sinh sống nhiều ở vùng đất Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - là loài cá đồng mộc mạc, thân trơn, da lấm tấm đốm đen, không bắt mắt bởi màu sắc, nhưng có thịt chắc, thơm ngon được chế biến thành nhiều món ăn dân dã. Ảnh: Vũ Linh

Ở vùng ngọt Trần Văn Thời, con cá dày, loài cá đồng mộc mạc, thân trơn, da lấm tấm đốm đen, từ lâu đã đi vào bữa cơm quê bằng một cách rất riêng.

Bà Nguyễn Thị Tứ cho biết, món cá dày rang muối là món ăn thôn quê, nó không cầu kỳ trong cách chế biến.

Nguyên liệu chỉ cần ít muối hột, chút sả cây và cá dầy tươi sống là có thể làm nên một món ăn thơm, ngon cho những bữa cơm quê.

“Cái ngon thật sự của món cá dày rang muối nằm ở vị nguyên sơ của loài cá đồng này. Để chế biến, người ta cho một lớp muối hột vào trong nồi, cá dày được bỏ lên lớp muối đó, rồi cho thêm vài nhánh sả đập dập và bắt lửa nhỏ đến khi nào muối trong nồi hết nổ là lúc cá chính", bà Tứ nói.

Người dân ở xã Trần Văn Thời cho biết, cá dày không đẹp theo kiểu bắt mắt, cũng không có màu sắc rực rỡ, nhưng được cái là thịt chắc, ngọt, ít xương dăm, lại có vị béo nhẹ, rất hợp với những cách chế biến dân dã.

Ở thời điểm hiện tại, khi đồng đất vào mùa nước rút, cũng là lúc cá dày béo mình lẩn trong bùn non, chỉ cần lội vài vòng quanh các kênh, đìa là có thể bắt được vài con, thậm chí đến vài ký cá dày.

Món cá dày rang muối thường được dùng chung với lươn đồng nấu chua, hay kho khô sả ớt; đây là những món ăn dân dã ở các vùng quê ngọt hoá của tỉnh Cà Mau cũng như miền Tây Nam bộ, nhưng "hút hồn" du khách thập phương. Ảnh: Vũ Linh

Do có độ thơm ngon đặc trưng nên cá dày rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hiện tại, giá loài cá đồng này thường dao động ở mức khá cao, đặc biệt vào cuối vụ, thương lái thu mua với giá từ 80.000-90.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Hoàng Khởi - Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Sông Trẹm Cà Mau cho biết, loại cá đồng này được săn tìm nhiều nhờ thịt ngon, săn chắc và là đặc sản trứ danh của vùng sông nước Cà Mau.

“Mỗi khi cơ sở đón tiếp các đoàn khách đến tham quan, du lịch, họ đều chọn món cá dày rang muối”, anh Khởi nói và cho biết, do loài cá này hiện tại đã giảm sút nhiều trong tự nhiên, nên đôi khi không có nguồn hàng để phục vụ cho thực khách.

Người ta có thể đi xa, ăn qua nhiều món lạ, món ngon. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, lại nhớ về một bữa cơm quê rất đỗi bình thường.

Nhớ cái nồi cá dày rang muối đặt giữa mâm cơm, nhớ mùi khói bếp ám vào tóc, vào áo. Nhớ cả hình ảnh người mẹ cúi mình bên bếp lửa, lặng lẽ mà ấm áp.

Và khi đưa miếng cá dày rang muối lên miệng, vị ngọt lan ra trước, rồi đến cái mặn dịu của muối, cái thơm của sả. Tất cả hòa quyện, không gắt, không gượng, mà đằm thắm như chính con người Cà Mau.