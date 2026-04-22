Loài rau mọc dại có tên rất lạ, giàu dinh dưỡng, phù hợp trong bữa cơm mùa hè

Rau bợ - món ăn dân giã mà nhiều dinh dưỡng

Có rất nhiều loại cây cỏ mọc hoang dại ở khắp bờ mương, bờ ao, đồng ruộng, mọi người thường nhổ vứt đi nhưng thực chất có thể làm thành món ăn ngon. Trong số đó phải kể tới rau bợ, một loại rau dại xưa chỉ người nghèo mới ăn nay "lên đời" thành đặc sản.

Rau bợ nước còn có tên gọi khác là rau cỏ bợ, rau tần, tú diệp thảo, điền tu thảo, dạ hợp thảo. Rau bợ nước có tên khoa học là Marcilea quadrifolia L., thuộc họ Tần Marcileaceae.

Rau bợ nước có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, quy vào hai kinh can và thận; có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, trấn tĩnh, nhuận gan, sáng mắt.

Trong Y học cổ truyền, rau bợ nước chữa đái tháo đường, đái ra máu, viêm thận gây phù, sỏi tiết niệu, bệnh về thần kinh như điên cuồng sốt cao, suy nhược thần kinh, động kinh, các chứng sưng đau như viêm kết mạc, viêm lợi, viêm gan, đau răng, đinh nhọt, tắc tia sữa, sưng vú, bạch đới, khí hư và rắn độc cắn…

Rau bợ mọc dại ở các miền quê, trông khá đẹp mắt và dễ nhầm lẫn với cây me đất.

Trước đây, người dân thường hái rau bợ ở những vùng đồng ruộng, bờ mương hoặc các vùng đầm lầy để chế biến thành các món ăn ngon. Rau bợ bùi, vị hơi chua chua của me và hơi tanh của giống rau diếp cá. Từ rau bợ có thể ăn sống hoặc nấu canh chua cá.

Theo nhiều người từng được nếm thử loại rau này thì rất ấn tượng ở góc ao hoặc góc mương hay có rau bợ. Giống rau này thân nhỏ nhưng vị hấp dẫn, tạo vị chua cho món ăn. Vì chúng mọc ở dưới nước nên sau khi hái về, thường phải ngâm nước muối cho sạch bùn hoặc các con sinh vật bám trên thân.

Đa số mọi người đều đánh giá rau bợ ngon nhất là nấu cùng cá vặt, gồm các loại cá có kích thước bé. Vị chua thanh của rau bợ làm cho món ăn thêm hấp dẫn, ai ăn thử một lần cũng nhớ mãi không quên.

Thứ rau này làm thành món ăn ngon và có những công dụng với sức khoẻ mà ít người biết.

Hiện nay rau bợ trong tự nhiên khá hiếm, cũng không được trồng để bán như các loại rau khác nên không dễ mua được. Ở các chợ quê thỉnh thoảng vẫn có người mang rau bợ ra bán nhưng cũng chỉ vài bó, phải đi chợ sớm mới mua được.

Theo nhiều người đánh giá, nếu nhìn lần đầu, chắc chắn bạn sẽ nhầm rau bợ với chua me đất vì lá đều có hình tim chụm lại nhưng chúng khác nhau. Rau bợ sống dưới nước còn chua me ở trên cạn. Cây này ăn sống với các loại rau ghém khác cũng rất ngon, tạo vị chua hấp dẫn.

Ngày trước đến mùa, mọi người ở quê thường ra bờ ao hái rau bợ về nấu canh chua hoặc xào. Bây giờ rau bợ khó kiếm, mỗi khi về quê thèm rau bợ đều nhờ người nhà đi kiếm khắp nơi.

Cách nấu canh rau bợ ngon thanh mát

Cách nấu canh rau bợ ngon thanh mát trong ngày hè oi bức không gì có thể so sánh được. Rau bợ dân dã nhưng giàu dưỡng chất, khi được kết hợp với những nguyên liệu tươi ngon khác, sẽ tạo nên một món canh không chỉ bổ dưỡng mà còn thơm ngon khó cưỡng.

Nguyên liệu

200g rau bợ tươi

100g tôm tươi hoặc thịt heo (tuỳ chọn)

1 củ hành tím

2 tép tỏi

Gia vị: muối, đường, hạt nêm, nước mắm

Hành lá, ngò rí (tuỳ thích)

Các bước nấu

1. Sơ chế nguyên liệu

Rau bợ: Nhặt bỏ những lá già, úa, sau đó rửa sạch nhiều lần với nước để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất. Ngâm rau bợ trong nước muối loãng khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, để ráo.

Tôm: Bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ đen rồi rửa sạch. Nếu dùng thịt heo, thái thành miếng mỏng vừa ăn.

Hành tím, tỏi: Bóc vỏ, băm nhỏ.

Hành lá, ngò rí: Rửa sạch, cắt nhỏ.

2. Xào tôm

Đặt nồi lên bếp, cho vào 1-2 muỗng dầu ăn. Khi dầu nóng, cho hành tím, tỏi băm vào phi thơm.

Thêm tôm hoặc thịt heo vào xào đến khi chín tới. Nêm một chút muối, hạt nêm, nước mắm cho vừa ăn.

3. Nấu canh

Đổ khoảng 1,5 lít nước vào nồi, đun sôi.

Khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, thả rau bợ vào nồi. Nấu khoảng 3-5 phút cho rau chín tới.

Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng với muối, đường, hạt nêm.

4. Hoàn thiện món canh

Tắt bếp, cho hành lá, ngò rí đã cắt nhỏ vào nồi.

Múc canh ra tô, dùng nóng với cơm trắng.