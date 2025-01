Cách làm khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu dẻo ngọt, không bị cứng không quá mềm, mời khách ngày Tết khỏi lo tăng cân

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

1. Khoai lang 700g (khoảng 2 củ to) cho một mẻ (nếu làm nhiều bạn tăng số lượng lên)

2. Nồi chiên không dầu

Chọn mua khoai lang để làm khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

Để làm món khoai dẻo được ngon, bạn nên dùng loại khoai vàng, bở, đặc biệt là khoai lang giống Nhật.

Khoai lang giống Nhật ruột vàng là thích hợp nhất để làm khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu.

Bạn nên chọn khoai củ to để làm khoai sấy dẻo, lý do bởi khoai củ to thì sẽ ít xơ, ăn ngon hơn. Ngoài ra với củ khoai to bạn cắt miếng khoai cũng dễ dàng hơn. Miếng khoai nếu bị cắt nhỏ quá thì khi sấy xong lại dễ bị khô, quắt lại và cứng.

Cách làm khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Khoai lang gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt thành miếng to như hình hướng dẫn phía dưới.

Khoai lang cắt thành miếng to như hình hướng dẫn.

Bước 2: Hấp chín hoặc luộc chín tới khoai (có thể kiểm tra khoai chín chưa bằng cách cắm đũa vào củ khoai, nếu cắm dễ dàng là khoai đã chín).

Hấp chín hoặc luộc chín tới khoai.

Bước 3: Khoai chín thì lấy ra khỏi nồi, để nguội bớt rồi thái thành dạng con chì. Xếp khoai vào khay của nồi chiên không dầu.

Xếp khoai vào khay của nồi chiên không dầu.

Bước 4: Chiên khoai ở 120 độ C trong 30 phút.

Chiên khoai ở 120 độ C trong 30 phút.

Bước 5: Sau 30 phút thì lật mặt khoai, chiên tiếp lần 2 ở 120 độ C trong 20 phút là được.

Sau 30 phút thì lật mặt khoai, chiên tiếp lần 2 ở 120 độ C trong 20 phút là được.

Thành phẩm: Như vậy, chỉ cần 50 phút bạn đã hoàn thành món khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu trong lúc có thể nhàn hạ ngồi xem điện thoại hoặc làm được bao việc nhà khác.

Chỉ cần 50 phút bạn đã hoàn thành món khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu. Món ăn tưởng cầu kỳ mà cách làm lại nhàn tênh.

Khoai lang sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu theo cách dưới đây ăn không hề cứng cũng không quá mềm, mà dẻo dẻo ngọt ngọt rất ngon miệng. Khoai làm xong nếu muốn cất thì bạn chờ nó nguội hoàn toàn rồi mới cất vào hũ thủy tinh sạch và kín, cất trong ngăn mát tủ lạnh có thể để được cả tuần nhé. Nếu cất lúc khoai còn ấm thì hơi ẩm sẽ bị đọng trong hũ, làm khoai mau hỏng.

Ngày Tết, chị em muốn có món ăn vặt healthy đãi khách hoặc muốn giảm cân mà lại hay buồn miệng thì nhớ thử ngay cách làm khoai lang sấy dẻo này nhé.