Kỳ lạ chiếc bánh quy hình phân chim nhưng hút khách không ngờ

Tại khu vực Hachinohe, thuộc tỉnh Aomori, hòn đảo Kabushima là địa điểm sinh sản lớn nhất của chim mòng biển đuôi đen ở Nhật Bản. Từ tháng 3 đến đầu tháng 8 mỗi năm, nơi đây sẽ đón khoảng 30.000 – 40.000 con bay đến làm tổ.

Điều thú vị là nếu du khách vô tình bị phân chim rơi vào người, người dân địa phương lại xem đó là điều may mắn.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện “trúng phân chim là may mắn”, người ta đã tạo ra sản phẩm “bánh quy chim may mắn”. Vỏ hộp được thiết kế thành hình một chú chim mòng biển đuôi đen, cánh hai bên còn có thể mở ra.

Điểm thú vị nhất chính là khe lấy bánh nằm ở đáy hộp phía sau, mỗi lần lấy bánh trông như lấy ra từ “mông” của chú chim. Ngay cả chiếc bánh cũng được làm thành hình dạng và màu sắc như phân chim phiên bản dễ thương, cực kỳ hài hước. Khi có cơ hội đến Hachinohe và ghé Kabushima, bạn nên mua một hộp làm quà.

Ngoài chú “chim may mắn” nổi tiếng, khu vực Hachinohe còn nổi bật với hải sản và tỏi. Ba thứ này được người dân gọi chung là “Ba báu vật Hachinohe”, cũng được chế biến thành nhiều món quà lưu niệm siêu độc đáo.

Thị trấn Takko, nằm ở phía nam khu vực Hachinohe, được mệnh danh là “quê hương của tỏi Nhật Bản”, chiếm đến 80% sản lượng tỏi trong nước. Nhờ chất lượng cao, tỏi Takko được chế biến thành vô số món ăn vặt như khoai tây chiên vị tỏi, bánh quy tỏi tiêu đen, và đặc biệt gây sốt là cola vị tỏi.

Ngoài ra, một món quà nổi tiếng khác là khoai tây chiên tỏi, làm từ khoai Hokkaido kết hợp tỏi Takko, vừa thơm vừa béo, giòn rụm rất dễ ghiền.