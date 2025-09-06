Cách làm thịt heo luộc cuốn kiểu Hàn Quốc ngon khó cưỡng

Bossam là món ăn truyền thống Hàn Quốc nổi tiếng với hương vị hài hòa: thịt ba chỉ mềm béo, rau cải thảo mát lành cùng các loại sốt chấm cay mặn, tạo nên một miếng cuốn đậm đà.

Nguyên liệu:

- Muối hạt

- 1/2 cây cải thảo (khoảng 900g, bỏ lá già và lõi cứng, giữ phần lá non màu vàng nhạt)

- 680 g thịt ba chỉ nguyên miếng

- Nước vo gạo (tùy thích)

- 3 muỗng tương đậu nành Hàn

- 1 củ hành tây vừa, để nguyên vỏ

- 10 cây hành lá xanh

- 1/2 quả táo vừa

- 1 nhánh gừng bằng ngón tay cái, gọt vỏ

- 1 khúc quế nhỏ (2 cm)

- 10 tép tỏi

- 1 thìa cà phê hạt tiêu đen nguyên hạt

- 1 lá nguyệt quế nhỏ

- 60 ml rượu soju hoặc vodka

Làm nước chấm Saewoo Jeot: 1/2 muỗng saewoo jeot (tôm muối Hàn Quốc), 1/2 muỗng soju hoặc vodka, một nhúm bột ớt Hàn (gochugaru) (tùy chọn), một nhúm mè rang giã nhỏ (tùy chọn), một nhúm ớt xanh Hàn thái nhỏ (tùy chọn).

Ssamjang (sốt ăn cuốn): 1 muỗng doenjang (tương đậu nành), 1 muỗng gochujang (tương ớt Hàn), 1/2 thìa cà phê mè rang giã nhỏ, 1 tép tỏi băm, 1/8 thìa cà phê dầu mè rang.

Ăn kèm:

- Củ cải khô trộn sốt cay Hàn

- Tỏi thái lát mỏng

- Ớt xanh Hàn thái lát (tùy chọn)

Cách làm

Pha nước muối loãng 3% (3 g muối/100 g nước, tương đương 3 muỗng muối kosher trong 1 lít nước). Ngâm lá cải thảo vào, dùng đĩa đè cho ngập hoàn toàn. Ngâm 3–8 tiếng cho mềm rồi vớt ra, để ráo.

Rửa sạch thịt dưới vòi nước lạnh. Đun sôi nồi nước (có thể dùng nước vo gạo), cho thịt vào trụng 5 phút, sau đó vớt ra và bỏ nước. Rửa lại nồi, cho nước mới cùng doenjang, hành tây, hành lá, táo, gừng, quế, tỏi, hạt tiêu, lá nguyệt quế.

Đun sôi, cho thịt vào, đậy nắp, nấu 20 phút. Mở nắp, thêm soju, hạ lửa vừa và tiếp tục nấu khoảng 40 phút cho đến khi thịt mềm, dễ xiên bằng nĩa. Vớt thịt ra, xả qua nước lạnh rồi thả vào tô nước đá trong vài phút để thịt săn lại, dễ thái.

Làm nước chấm:

Saewoo jeot: Trộn tôm muối với soju, có thể thêm bột ớt, mè rang, ớt xanh nếu thích.

Ssamjang: Trộn doenjang, gochujang, mè rang, tỏi băm và dầu mè.

Thái thịt ba chỉ thành lát mỏng. Bày ra đĩa cùng lá cải thảo đã ngâm, củ cải trộn cay, tỏi và ớt. Khi ăn, lấy một lá cải thảo, chấm thịt vào nước sốt, đặt lên lá cùng một lát tỏi, một chút ssamjang, củ cải trộn và ớt xanh (nếu muốn). Cuốn lại và thưởng thức ngay trong một miếng, cảm giác béo ngậy, mặn mà, cay nồng hòa quyện cực kỳ hấp dẫn.