Độc đáo mùa bí ngô vàng rực hóa thân vào 'lễ hội ma'

Từ những ngày trung tuần tháng 10, phố phường đã rộn ràng “hóa trang” với tone màu chủ đạo: đen trắng và cam đỏ của bí ngô.

Không khí nhộn nhịp tại các của hàng, cửa hiệu tấp nập cảnh bán mua, nhất là tại các shop mall, trung tâm mua sắm lớn, người ra ra - vào vào xôm tụ.

Tại các hàng quán cũng tưng bừng không kém, dễ dàng nhận thấy hình ảnh Halloween đang dần lan tỏa khắp phố xá đến từng mái nhà, hàng cây.

Lễ hội Halloween, còn gọi là "Lễ hội ma quỷ", cũng là lễ hội hóa trang diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm.

Đến hẹn lại lên, khi tháng 10 gõ cửa, đường phố lại rực rỡ sắc màu đen trắng, cam vàng chói lọi cùng với những bộ xương ma quái, phù thủy, Draculla hay cướp biển Caribe .v.v.. xuất hiện khắp nơi, báo hiệu mùa lễ hội Halloween đang đến rất gần.

Không chỉ còn là sân chơi của giới trẻ như trước, ngày nay lễ hội hóa trang này đã trở nên quen thuộc với mọi lứa tuổi, từ thiếu nhi đến người lớn đều háo hức chờ đón.

Theo thời gian, chiếc đèn bí ngô Jack O’Lantern trở thành biểu tượng đặc trưng của Halloween, tạo nên không khí vừa huyền bí vừa vui nhộn cho lễ hội.

Với vẻ mặt đầy bí hiểm, ông Robert Johnson, giảng viên Anh ngữ tại Trung tâm tiếng Anh bộ Ngoại giao "tiết lộ", việc bí ngô được dùng làm ngọn đèn Jack O’Lantern trong Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celtic, khi người ta khoét rau củ, khắc mặt ma và thắp nến để xua đuổi tà ma.

Khi truyền thống này theo chân người Ireland sang Mỹ, trái bí ngô vốn to, rỗng, dễ khoét và sẵn có vào mùa thu tháng 10, chính vì thế đã thay thế củ cải để làm đèn. Từ đó, chiếc bí ngô phát sáng mang ý nghĩa bảo vệ ngôi nhà, dẫn đường cho linh hồn tốt lành và gợi sắc màu mùa thu.

Lễ hội Halloween chính thức diễn ra vào thứ sáu tuần sau (31/10) với nhiều hoạt động vui nhộn khắp các phố phường, hẻm nhỏ.

Bắt nguồn từ phương Tây, đánh dấu sự kết thúc mùa thu hoạch và chào đón mùa đông, đồng thời là dịp để tưởng nhớ các vị thánh và người đã khuất.

Hoạt động phổ biến nhất trong lễ hội là hóa trang thành các nhân vật đáng sợ, trang trí bí ngô và tham gia các bữa tiệc.

Mùa lễ hội "ma" năm nay, tính tới thời điểm này còn đúng một tuần lễ; hòa cùng nhịp sôi động, rộn ràng của lễ hội, các cửa hàng, siêu thị và nhà sách đã nhanh chóng nhập về nhiều mặt hàng phục vụ “mùa săn ma” với đa dạng các sản phẩm.

Từ những bộ trang phục cosplay tại các shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi, đến những cửa hàng đồ chơi và tiệm tạp hóa nhỏ, nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp các món đồ độc đáo phục vụ ngày lễ.

Đặc biệt, dọc con đường Hải Thượng Lãn Ông – “thủ phủ” hàng hóa theo mùa của TP.HCM cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, lủ khủ hàng hóa trưng bày từ trong ra ngoài, ngồn ngộn từ trên xuống dưới, lan ra khắp hè phố, đường đi, nào là "hồn ma" trắng/đen bay phất phới.

“Khách sĩ đặt hàng từ Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ…, ngày nào cũng ship hàng đi”.

Anh Phù Chí Công, tiểu thương lâu năm ở đây cho biết, sau tháng 7 âm lịch tập trung hàng mã, rồi tới Trung Thu cùng cô tiên, thỏ Ngọc v.v.. Thì nay là thời điểm các cửa hàng đẩy mạnh bán buôn đồ Halloween cho tiểu thương khắp vùng, từ Đông Nam Bộ cho tới miệt thứ Kiên Giang, khắp các vùng ĐBSCL, khách buôn hàng nườm nượp đặt hàng online.

“Năm nay khách lẻ mua sắm lèo tèo hơn mọi năm, sức mua giảm hẳn, phần do kinh tế khó khăn cộng nhiều biến động”, anh Công nói

Cùng nhận định, A Lý – một “cửu vạn” thứ thiệt, có thâm niên khuân vác hàng hơn 10 năm xứ này cho hay: “Con đường dài chưa tới cấy số này, quanh năm đổi hàng theo mùa: cuối năm là các mặt hàng hóa dành cho Giáng sinh, rồi Tết Tây, Tết Ta cùng ông già Noel, Thần Tài, phụ kiện trang trí đến dây đèn led nhấp nháy theo nhạc, “thượng vàng hạ cám” tụi này đều có đủ”.

Nếu như trước đây, khách lẻ chủ yếu ghé mua ở các tiệm bên đường, thì nay nhiều phụ huynh, các bạn trẻ lại thường tìm đến các siêu thị, shop mall hay nhà sách giá cả niêm yết đầy đủ, rõ ràng, dễ chọn lựa và cân đối chi tiêu các món đồ mình thích cho mùa lễ hội.

“Tôi chọn áo choàng dài hơn cho con để hợp dáng, kèm nón và gậy cho bé tự tin hóa trang.”

Chị Hoài Thương (ngụ P. DĨ An) cho biết: “Giá trong siêu thị có thể nhỉnh hơn một chút do mặt bằng và dịch vụ, nhưng mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Bộ bá tước Dracula ngoài tiệm tầm 200 nghìn mà mỏng tang, còn ở đây, giá nhỉnh hơn vài chục nhưng đẹp, lại có thể mix từng món theo ý mình.

Không chỉ dừng ở việc mua sắm, các gia đình trẻ tại TP.HCM những năm gần đây còn duy trì thói quen tổ chức tiệc Halloween tại nhà. Cuối tuần cận lễ, nhiều nhà cùng tụ tập nấu nướng, trang trí bí ngô, làm bánh và chơi trò hóa trang để tạo không khí ấm cúng, vui vẻ.

Anh Hoài Nam, ông bố có con đang học tiểu học Phú Lâm thích thú nói: “Bọn trẻ thích hóa trang, còn chúng tôi thì thích có dịp quây quần. Halloween bây giờ giống như một buổi sinh hoạt gia đình mở rộng.”

Các bạn trẻ hào hứng chọn cho mình, mỗi người một bộ đồ Halloween với phong cách riêng thật độc đáo chuẩn bị cho lễ hội hóa trang tổ chức tại công ty.

Cũng từ nhu cầu gắn kết cộng đồng, nhiều công ty tại TP.HCM, tổ chức lễ hội Halloween nội bộ cho nhân viên và gia đình. Anh Đức Duy, làm việc trong ngành ngân hàng nhận xét hoạt động này giúp gắn kết đồng nghiệp hơn: “Không chỉ tụi nhỏ chơi vui, mà bố mẹ cũng thân nhau hơn, dễ chia sẻ trong công việc.”

“Nhóm bạn cùng công ty thường hẹn nhau đưa con đến tham gia để đám trẻ giao lưu, còn người lớn thì cùng hóa trang, tạo bầu không khí vui nhộn”, chi Bảo Trân chia sẻ.

Cùng đồng tình, chị Bảo Trân bổ sung, đây cũng còn là dịp để con cái của nhân viên biết nhau, mở rộng mối quan hệ, tạo sự gần gũi như một “gia đình lớn”. Mọi người trang trí lễ hội thành “sàn diễn”, tha hồ sáng tạo, hóa thân và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng yêu, đầy sắc màu cho mùa lễ hội,.

Tại Việt Nam, Halloween bắt đầu phổ biến từ đầu TK 21, ban đầu xuất hiện tại các lớp tiếng Anh, trường quốc tế, sau lan rộng dần và trở thành hoạt động giải trí quen thuộc.

Dù mang tinh thần phương Tây, khi vào Việt Nam, Halloween được biến tấu theo hướng nhẹ nhàng, vui tươi và thiên về gắn kết cộng đồng hơn là yếu tố tâm linh.

Halloween trên thế giới vốn có từ rất lâu, bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celtic nhằm đánh dấu thời khắc chuyển mùa và xua đuổi tà ma. Về sau, lễ hội lan sang Mỹ và dần trở thành sự kiện văn hóa lớn, nổi bật với tục hóa trang, gõ cửa xin kẹo và trang trí nhà cửa mang màu sắc bí ẩn.