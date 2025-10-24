Quán trà chanh, gánh cốm đông nghịt khách ngày thu Hà Nội

Sáng 23/10, thời tiết Hà Nội khoảng 18 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước. Thời tiết mát mẻ mùa thu hút đông người đổ lên khu vực Nhà thờ Lớn uống cà phê, trà chanh, thưởng thức các món cốm như xôi, bánh.

Hầu hết quán cà phê dịp này nhập thêm cốm để phục vụ nhu cầu của khách.

Chị Thu Hằng, chủ một gánh đồ cốm gần nhà thờ, cho biết khoảng một tuần nay, lượng khách tăng gần gấp đôi. Chị mở hàng từ 5h và bán tới 21h mới nghỉ.

Sản phẩm cốm năm nay không đổi, chủ yếu vẫn là xôi, bánh cốm. Lượng hàng tiêu thụ tăng đột biến nên chị phải nhập thêm từ làng cốm Mễ Trì.

Giá xôi cốm là 50.000 đồng mỗi gói hai lạng, giá bánh tùy loại, từ 50.000 đồng.

Một bữa sáng cà phê "chuẩn Hà Nội" gồm hạt hướng dương, trà chanh, cốm. Một số chủ hàng cốm chia sẻ lượng bán những ngày này lên đến hàng trăm kg.

Hoàng Tùng (trái) và Trung Hiếu đều sống ở Hà Nội từ nhỏ, luôn coi Nhà thờ Lớn là điểm đến yêu thích để uống cà phê, trò chuyện. Anh Tùng hiện sống ở Đức còn Hiếu làm việc ở Buôn Ma Thuật. Đây là dịp hiếm hoi cả hai được ngồi cùng ở "chốn cũ".

"Khu này xưa nay vẫn đông vậy. Trước mọi người đến đây để trò chuyện, giờ thì ai cũng nhìn vào điện thoại", anh Hiếu nói. Trong khi đó, anh Tùng bày tỏ luôn nhớ không khí ở vỉa hè thủ đô mỗi khi vào thu vì cảm giác riêng biệt, khác hoàn toàn với Đức - nơi chỉ có nhà hàng, không có văn hóa vỉa hè.

Đắc Linh và Phương Quỳnh, người Hà Nội, cho biết lên khu nhà thờ uống trà chanh tán gẫu trở thành thói quen mỗi khi rảnh rỗi. Đặc biệt vào mùa cốm, cả hai nhiều lần đến chụp hình và cảm nhận không khí "rất riêng của Hà Nội".

"Thời tiết thật tuyệt nhưng gọi đồ phải chờ hơi lâu vì đông quá", Linh nói.

Nhiều khách du lịch cũng tập trung trước Nhà thờ Lớn check in.

Nhà thờ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, là công trình tiêu biểu cho phong cách Gothic châu Âu, mô phỏng kiến trúc nhà thờ Đức Bà Paris. Nhà thờ rộng 21 m, dài 65 m, có hai tháp chuông cao gần 32 m và được cố định bằng những trụ đá lớn.

Tọa lạc tại số 40 Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, công trình không chỉ là nhà thờ chính của cộng đồng Công giáo Hà Nội mà còn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách.

Hoài Anh

Sau khi chụp ảnh ở nhà thờ, nhóm khách từ TP HCM đến quán trà chanh gần đó để thưởng thức cốm. Đây là lần đầu nhóm được trải nghiệm không khí mùa thu Hà Nội.

"Thời tiết dễ chịu, cảm giác se lạnh rất khác so với TP HCM", Nguyễn Ngọc Hân, áo hồng, nói.