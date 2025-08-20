Phần thịt mềm thơm nhất của con heo làm món này ai ăn cũng mê

Nguyên liệu:

- 500gr nầm heo

- Bột chiên giòn

- Lá mắc mật (nếu có)

- Dầu hào, hạt nêm, nước mắm, bột hành, bột tỏi, vừng trắng.

Cách làm:

Nầm heo rửa sạch, thái quân cờ, ướp với 2 thìa cà phê dầu hào, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa nước mắm, 1,5 thìa cà phê bột hành, 1,5 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa phở vừng trắng trộn đều.

Ướp ít nhất trong 1 giờ.

Trước khi chiên, thêm 2 thìa phở bột chiên giòn rồi trộn đều.

Vò thêm 1 nắm lá mắc mật (nếu có) để tăng thêm hương vị cho món ăn.

Làm nóng chảo cho mỡ/dầu ăn vào, đợi dầu/mỡ nóng sôi, chiên thịt ở nhiệt độ cao. Lưu ý, khi cho vào thịt vào không lật đảo luôn. Đợi khi nầm vàng mới lật để vừng bám đều, không bị rơi rụng khi chiên. Chiên nầm chín vừa tới, tránh chín kỹ quá sẽ bị dai.

Nầm chín vừa tới, thơm nức, mềm ngọt, càng ăn càng "cuốn".