Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Lý do cần biết cách bảo quản ốc sống

Ốc sống khi được bảo quản đúng cách sẽ giữ trọn hương vị tự nhiên, phần thịt chắc và ngọt nước. Nhờ đó, món ăn chế biến ra sẽ thơm ngon và hấp dẫn hơn hẳn so với ốc đã bị ướp muối hay bảo quản sai cách.

Không chỉ vậy, ốc vốn không hề rẻ. Nếu để chúng chết hàng loạt thì vừa lãng phí tiền bạc vừa gây tiếc nuối vì mất đi nguồn nguyên liệu tươi ngon.

Một điểm quan trọng khác là ốc rất dễ bị gầy đi nếu không được giữ đúng cách, khiến lượng thịt giảm sút rõ rệt và làm mất đi độ béo ngậy đặc trưng. Chính vì thế, biết cách bảo quản ốc sống sẽ giúp bạn vừa giữ được chất lượng món ăn, vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa đảm bảo giá trị dinh dưỡng vốn có của loại thực phẩm này.

Cách bảo quản ốc sống qua đêm đơn giản, hiệu quả

Bảo quản ở nhiệt độ phòng (phù hợp cho 1-3 ngày)

Đối với hầu hết các loại ốc nước ngọt hay ốc biển như ốc hương, ốc móng tay, ốc len... bạn hoàn toàn có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong vài ngày.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn cho ốc vào rổ hoặc túi vải sạch, đảm bảo có độ thoáng khí. Đặt ở nơi mát mẻ trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

Với ốc biển, bạn có thể pha nước muối loãng khoảng 3% để vẩy lên, ốc sẽ khỏe và tươi lâu hơn.

Vẩy nước sạch lên ốc thường xuyên (30 phút – 1 tiếng/lần) để giữ ẩm, giúp ốc không bị mất nước và chết. Với ốc biển, bạn có thể pha nước muối loãng khoảng 3% để vẩy lên, ốc sẽ khỏe và tươi lâu hơn.

"Nuôi" ốc trong chậu nước (giúp ốc không bị gầy)

Phương pháp này phù hợp với những loại ốc khỏe và cần được giữ tươi lâu hơn một đêm.

Cách thực hiện: Bạn cần chuẩn bị một chậu nước sạch. Với ốc biển, pha 3g muối tinh vào 1 lít nước để tạo môi trường nước mặn nhân tạo. Thả ốc vào chậu, vừa giúp chúng sống khỏe vừa hỗ trợ nhả sạch bùn đất.

Cho ốc ăn để tránh bị gầy đi sau một đêm: Có thể dùng trứng gà đập dập, bã cà phê hoặc thức ăn cho cá. Nếu muốn bảo quản nhiều ngày, cần thay nước thường xuyên để giữ môi trường luôn sạch.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (nhanh gọn, tiện lợi)

Phương pháp này thích hợp khi bạn chỉ cần giữ ốc tươi trong thời gian ngắn, khoảng 24 giờ.

Cách thực hiện: Không cần rửa ốc, chỉ cần cho vào túi vải hoặc hộp nhưng không đậy kín để ốc có không khí "thở". Đặt trực tiếp vào ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ khiến ốc rơi vào trạng thái "ngủ đông", nhờ đó chúng vẫn sống khỏe mà không cần nước.

Tuy nhiên, với cách này thì bạn không ngâm ốc trong nước trước khi cho vào tủ lạnh, vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến ốc sốc nhiệt và chết hàng loạt.