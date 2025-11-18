Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách biến tóp mỡ thành món nhậu siêu ngon, tốn mồi

Tóp mỡ lắc sả chanh giòn rụm, chua ngọt siêu ngon. Chắc chắn đây sẽ là món ăn vặt hoặc món nhậu cực hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Mỡ phần hoặc thịt ba chỉ

- Gừng, sả, chanh, lá chanh

- Muối ớt, đường.

Cách làm:

- Phần mỡ kèm bì rửa sạch cùng chút muối. Sau đó đem luộc trong 2 phút với nước lọc.

- Vớt ra xả lại và thấm khô. Dùng tăm châm đều phần bì rồi thái ra thành các miếng vuông hình quân cờ.

- Cho mỡ vào chảo chống dính cùng vài lát gừng, 1 thìa cà phê muối và 1 bát nhỏ nước lọc.

- Đảo mỡ đều tay ở lửa nhỏ để mỡ không bị sát chảo và xém mặt.

- Đảo đến khi mỡ tiết ra và có màu vàng nhạt thì vớt phần tóp ra để nguội.

- Khi phần tóp đã nguội, đun nóng lại mỡ và tiếp tục rán đến khi bì nổ đều và giòn tan là vớt ra.

- Để tóp mỡ nguội thì trộn đều với sả, ớt, chanh và lá chanh thái lát mỏng cùng 1 chút muối ớt, đường và 1 thìa nước cốt chanh. 

Theo Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguồn: [Link nguồn]

-18/11/2025 17:50 PM (GMT+7)
