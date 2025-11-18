Cách biến tóp mỡ thành món nhậu siêu ngon, tốn mồi

Tóp mỡ sả chanh giòn rụm, thơm nức, siêu ngon!

Nguyên liệu:

- Mỡ phần hoặc thịt ba chỉ

- Gừng, sả, chanh, lá chanh

- Muối ớt, đường.

Cách làm:

- Phần mỡ kèm bì rửa sạch cùng chút muối. Sau đó đem luộc trong 2 phút với nước lọc.

- Vớt ra xả lại và thấm khô. Dùng tăm châm đều phần bì rồi thái ra thành các miếng vuông hình quân cờ.

- Cho mỡ vào chảo chống dính cùng vài lát gừng, 1 thìa cà phê muối và 1 bát nhỏ nước lọc.

- Đảo mỡ đều tay ở lửa nhỏ để mỡ không bị sát chảo và xém mặt.

- Đảo đến khi mỡ tiết ra và có màu vàng nhạt thì vớt phần tóp ra để nguội.

- Khi phần tóp đã nguội, đun nóng lại mỡ và tiếp tục rán đến khi bì nổ đều và giòn tan là vớt ra.

- Để tóp mỡ nguội thì trộn đều với sả, ớt, chanh và lá chanh thái lát mỏng cùng 1 chút muối ớt, đường và 1 thìa nước cốt chanh.