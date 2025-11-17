Đậu hũ giá rẻ, dễ kiếm làm món này ăn cùng cơm bao nhiêu cũng hết

Đậu hũ Tứ Xuyên mềm, xốt cay, vị ngon chan đầy trong từng thìa cơm nóng.

Nguyên liệu:

- Đậu hũ non: 1 hộp

- Dầu ăn: 3 thìa canh

- Hành tỏi khô băm: 2 thìa cà phê

- Cà rốt: 1/2 củ, bằm nhỏ

- Hành tây: 1/2 củ, bằm nhỏ

- Thịt lợn xay: 200g

- Xốt cà chua: 4 thìa canh

- Tương ớt: 1 thìa canh

- Hành lá

- 1 bát nước lọc

Gia vị:

- Sa tế: 1 thìa canh

- Muối: 1/4 thìa cà phê

- Hạt tiêu: 1/4 thìa cà phê

- Ngũ vị hương: 1 thìa cà phê

- Dầu hào: 2 thìa canh

- Xì dầu: 1 thìa canh

- Dầu mè: 1 thìa canh

Cách làm:

Bước 1: Cắt đậu hũ non thành từng miếng vuông khoảng 3cm để khi nấu không bị nát.

Bước 2: Làm nóng chảo với một chút dầu ăn, cho hành tỏi băm, cà rốt và hành tây vào phi thơm trên lửa vừa đến khi dậy mùi hấp dẫn.

Bước 3: Thêm thịt băm vào chảo, đảo đều trên lửa lớn khoảng 3 phút.

Bước 4: Tiếp tục cho xốt cà chua và tương ớt vào trộn cùng. Khi hỗn hợp sôi, cho thêm nước và toàn bộ gia vị vào, đậy vung lại và nấu cho đến khi phần xốt sánh mịn.

Bước 4: Nhẹ nhàng thả đậu hũ vào chảo xốt, dùng thìa múc xốt rưới đều lên trên để đậu ngấm vị. Đậy nắp, nấu thêm khoảng 2 phút cho đậu thấm đều.

Khi hoàn tất, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức ngay khi nóng.