Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Đậu hũ giá rẻ, dễ kiếm làm món này ăn cùng cơm bao nhiêu cũng hết

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đậu hũ Tứ Xuyên cay nồng, thơm ngậy và tốn cơm vô cùng. Cách nấu lại cực kỳ đơn giản, người vụng mấy cũng làm được.

Đậu hũ Tứ Xuyên mềm, xốt cay, vị ngon chan đầy trong từng thìa cơm nóng.

Đậu hũ Tứ Xuyên mềm, xốt cay, vị ngon chan đầy trong từng thìa cơm nóng.

Nguyên liệu:

- Đậu hũ non: 1 hộp

- Dầu ăn: 3 thìa canh

- Hành tỏi khô băm: 2 thìa cà phê

- Cà rốt: 1/2 củ, bằm nhỏ

- Hành tây: 1/2 củ, bằm nhỏ

- Thịt lợn xay: 200g

- Xốt cà chua: 4 thìa canh

- Tương ớt: 1 thìa canh

- Hành lá

- 1 bát nước lọc

Gia vị:

- Sa tế: 1 thìa canh

- Muối: 1/4 thìa cà phê

- Hạt tiêu: 1/4 thìa cà phê

- Ngũ vị hương: 1 thìa cà phê

- Dầu hào: 2 thìa canh

- Xì dầu: 1 thìa canh

- Dầu mè: 1 thìa canh

Cách làm:

Đậu hũ giá rẻ, dễ kiếm làm món này ăn cùng cơm bao nhiêu cũng hết - 2

Bước 1: Cắt đậu hũ non thành từng miếng vuông khoảng 3cm để khi nấu không bị nát.

Đậu hũ giá rẻ, dễ kiếm làm món này ăn cùng cơm bao nhiêu cũng hết - 3

Bước 2: Làm nóng chảo với một chút dầu ăn, cho hành tỏi băm, cà rốt và hành tây vào phi thơm trên lửa vừa đến khi dậy mùi hấp dẫn. 

Đậu hũ giá rẻ, dễ kiếm làm món này ăn cùng cơm bao nhiêu cũng hết - 4

Bước 3: Thêm thịt băm vào chảo, đảo đều trên lửa lớn khoảng 3 phút.

Đậu hũ giá rẻ, dễ kiếm làm món này ăn cùng cơm bao nhiêu cũng hết - 5

Bước 4: Tiếp tục cho xốt cà chua và tương ớt vào trộn cùng. Khi hỗn hợp sôi, cho thêm nước và toàn bộ gia vị vào, đậy vung lại và nấu cho đến khi phần xốt sánh mịn.

Đậu hũ giá rẻ, dễ kiếm làm món này ăn cùng cơm bao nhiêu cũng hết - 6

Bước 4: Nhẹ nhàng thả đậu hũ vào chảo xốt, dùng thìa múc xốt rưới đều lên trên để đậu ngấm vị. Đậy nắp, nấu thêm khoảng 2 phút cho đậu thấm đều. 

Khi hoàn tất, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức ngay khi nóng.&nbsp;

Khi hoàn tất, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức ngay khi nóng. 

Món ăn dân dã từ ốc bươu khiến cả nhà vét sạch nồi cơm
Món ăn dân dã từ ốc bươu khiến cả nhà vét sạch nồi cơm

Món ốc xào sả ớt là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị cay nồng của ớt, hương thơm đặc trưng của sả và độ giòn dai hấp dẫn của ốc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Hương Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/11/2025 17:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN