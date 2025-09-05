Mỹ đánh giá đây là "loại thịt tốt nhất thế giới", hoá ra bán đầy chợ Việt, giá rẻ hơn thịt lợn

Chế độ ăn cân bằng là một trong những chìa khóa cho lối sống lành mạnh. Chế độ ăn cân bằng có nghĩa là lựa chọn nhiều loại thực phẩm từ các nhóm thực phẩm khác nhau, ví dụ như bột đường, chất béo, protein, vitamin và khoáng chất.

Protein là một trong những trụ cột dinh dưỡng. Việc bổ sung protein vào chế độ ăn uống là rất quan trọng vì nó giúp duy trì khối lượng cơ, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng khỏe mạnh. Khuyến nghị của Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia Mỹ đối với một người trưởng thành là nên ăn ít nhất 7 gram protein mỗi ngày cho mỗi 9 kg trọng lượng cơ thể.

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ MedicineNet, có nhiều loại protein khác nhau mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống của mình, đặc biệt là các loại thịt.

Mặc dù thịt có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng không phải tất cả các loại thịt đều giống nhau. Nếu bạn ăn thịt, bạn nên tìm thịt nạc vì chúng có ít chất béo bão hòa hơn. Ăn thịt mỡ hoặc thịt chế biến sẵn có thể ngon, nhưng chúng không mang lại lợi ích dinh dưỡng giống như thịt nạc.

Trong số các loại thịt nạc, thịt nạc gia cầm (bao gồm gà, gà tây, ngỗng và vịt) là loại tốt nhất , MedicineNet đánh giá.

Ảnh minh hoạ.

So với các loại thịt khác, thịt gia cầm có ưu điểm vượt trội nhờ chứa nhiều protein nạc nhưng lại ít chất béo bão hòa, giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đặc biệt, phần ức gà và cánh gà được xem là lựa chọn tốt nhất vì chứa hàm lượng chất béo thấp, trong khi vẫn đảm bảo cung cấp đủ vitamin B12, niacin, sắt, kẽm và omega-3.

Ngoài ra, thịt gia cầm không chứa chất béo trans (có nhiều trong các thịt màu đỏ, đặc biệt thịt bò, thịt cừu), đây là chất béo được khuyến cáo không tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, thịt gia cầm còn dễ tiêu hóa hơn so với các loại thịt đỏ, giúp dạ dày hoạt động hiệu quả hơn mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Ảnh minh hoạ.

Cuối cùng, thịt gia cầm được chứng minh là nguồn cung cấp acid béo không bão hòa đa nối đôi thiết yếu, trong đó đặc biệt là acid béo omega 3 (giúp phòng chống các bệnh tim mạch) mà các thịt khác không có. Đặc biệt, các loại chất béo này cao hơn ở thịt gà thả vườn vì chế độ ăn đa dạng hơn.

Nếu bạn thích thịt gia cầm sẫm màu, như đùi gà, hãy bỏ da trước khi nấu, vì đây là phần chứa nhiều chất béo bão hòa, MedicineNet khuyên. Khi bỏ da, thịt sẫm màu có nhiều lợi ích giống như thịt trắng và thường ngon ngọt, đậm đà hơn.

Thịt gà xay và gà tây là những lựa chọn thay thế tốt cho thịt bò xay khi chế biến các món ăn như thịt viên, bánh tacos hoặc nước sốt bolognese. Điều này cũng giúp bạn cắt giảm một số chất béo và calo vì thịt gia cầm ít chất béo hơn thịt bò.

Tại Việt Nam, thịt gia cầm là loại thịt bạn có thể dễ dàng mua tại các siêu thị hay chợ dân sinh với mức giá phải chăng.

Sau thịt gia cầm, chuyên trang MedicineNet đánh giá thịt lợn là loại thịt tốt thứ hai nhờ vào thành phần dinh dưỡng đa dạng, nhưng cần lưu ý chọn phần thịt nạc để tránh tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa.

Cá và hải sản được xếp vào nhóm thịt tốt thứ ba, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu. Các nghiên cứu cho thấy, ăn cá ít nhất 2 lần một tuần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào.

Mặc dù thịt đỏ như bò, cừu, bê có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng nếu tiêu thụ quá mức, chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư đại trực tràng. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn thịt đỏ 1-2 lần mỗi tuần và ưu tiên chọn phần thịt nạc.

Trong khi đó, thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói chứa hàm lượng muối và chất bảo quản cao, dễ gây tăng huyết áp và nguy cơ ung thư, vì vậy cần hạn chế tiêu thụ.