Cá lóc làm cách này để được cả năm, ai ăn cũng mê

Nguyên liệu:

- Cá lóc

- Gia vị: muối, nước mắm, bột ngọt, đường, bột tỏi, bột hành, dầu màu điều.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế và làm sạch cá

Cá mổ sạch, đánh vảy, bỏ đầu đuôi.

Mổ rạch sống lưng, nạo sạch phần nhày, mỡ trong bụng cá.

Dùng kéo hoặc dao sắc cắt bỏ khúc xương sống trôi lên. Cẩn thận hơn thì cắt hết vây cá.

Rọc 5 đường thẳng trên mình cá để sau này tẩm ướp dễ thấm gia vị, nhìn đẹp và dễ chế biến.

Cho cá vào chậu nước có pha nước chanh và muối hạt. Dùng bàn chải chà sạch phần nhày trên thân và trong mình cá. Sau đó rửa sạch bằng nước và để ráo.

Bước 2: Ướp muối

Cá sơ chế xong thì ướp với muối theo tỉ lệ 1kg cá (đã sơ chế) : 45gr muối hạt. Ướp trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 tiếng.

Ướp xong xả cá lại với nước 3-4 lần cho đỡ mặn rồi để ráo chờ ướp gia vị.

Bước 3: Tẩm gia vị

Công thức tẩm ướp với 1kg cá: 25gr muối + 20gr bột ngọt + 1gr bột tỏi + 1gr bột hành + 15gr đường + 10gr dầu màu điều. Nếu thích ăn cay có thể cho thêm ớt bột.

Trộn đều gia vị với cá.

Bước 4: Phơi sấy và bảo quản

- Cá sau khi ướp có thể sấy hoặc phơi nắng tuỳ điều kiện thời tiết.

- Nếu phơi được nắng to thì chỉ cần 3-4 hôm là được.

Nếu không có nắng thì sấy bằng lò nướng ở mức nhiệt 100℃ trong 5 giờ.

Cá khô thành phẩm có thể dùng chiên giòn chấm mắm me, sốt cà chua, kho mặn… đều rất ngon.

Cá chưa dùng tới thì nên cho vào túi hút chân không để bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh được rất lâu.