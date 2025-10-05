Cá làm món này siêu ngon, người kén ăn mấy cũng mê

Nguyên liệu:

- Cá diêu hồng

- Dứa, gừng, hành tím, hành tây, cà chua

- Hành lá, thì là, rau sống

- Măng, tỏi, ớt

Cách làm:

- Nướng thơm dứa - gừng - hành tím - hành tây rồi ninh cùng phần đầu và xương cá. Sau đó lọc bỏ tất cả, chỉ lấy phần nước dùng.

- Xào cà chua và dứa cho chín rồi cho vào nồi nước dùng.

- Cá phi lê ướp với hạt nêm, muối, bột chiên giòn, bột nghệ, chiên 2 lần cho cá vàng giòn.

Cách làm măng muối chua ngọt:

- Rửa sạch măng rồi luộc vài lần, để ráo.

- Pha nước ngâm măng theo tỉ lệ: 1kg măng - 1 lít nước đun sôi để nguội - 100ml giấm - 100ml nước mắm - 100gr đường. Trụng kĩ hũ ngâm, cho măng và nước ngâm, thêm tỏi ớt xay nhuyễn, để 1 ngày là ăn được.

- Nước mắm chấm cá: theo tỉ lệ 1 nước lọc - 1 nước mắm - 1 đường - 1 nước cốt tắc thêm ỏi, ớt, thì là băm nhuyễn.

Bún cá có phần nước dùng thanh ngọt, cá phi lê giòn thơm ăn kèm măng muối chua ngọt siêu ngon!