Loại cá bình dân làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm

Sự kiện: Món ngon từ cá Tối nay ăn gì?
Cá cơm khô rim mắm tỏi ớt khiến cả những người đang chán ăn cũng phải "đánh vội" vài bát cơm vì quá ngon.

Loại cá bình dân làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm - 1

Nguyên liệu:

- Cá cơm khô: 200g

- Tỏi băm nhỏ: 50g

- Ớt sừng băm nhỏ: 50g

- Sả băm nhỏ: 50g

- Vừng trắng: 30g

- Bột chiên giòn: 20g

- Lá chanh: 20g

- Ớt bột: 20g

- Dầu điều: 20g

Nước sốt

- Tương ớt: 50g

- Đường: 50g

- Nước mắm: 40g

- Nước lọc: 30g

Loại cá bình dân làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm - 2

Cách làm:

- Cá cơm rửa sạch, để ráo nước rồi áo với 1 lớp bột chiên giòn.

- Tỏi, sả, ớt băm nhỏ, phần thân sả chẻ nhỏ chao dầu.

- Lá chanh 1 nửa đem thái nhỏ, 1 nửa để chao dầu cùng thân sả.

Loại cá bình dân làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm - 5

- Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, cho sả thái sợi, lá chanh vào chiên giòn rồi vớt ra để riêng.

Loại cá bình dân làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm - 6

- Tiếp tục cho cá vào đảo đều, chiên vàng rồi để ráo dầu.

- Bắc 1 chảo khác lên bếp, cho dầu ăn phi thơm tỏi và sả băm nhỏ. Sau đó cho hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị vào đun sôi.

Loại cá bình dân làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm - 9

- Tiếp tục cho cá vào rim, vặn nhỏ lửa để cá ngấm gia vị.

Loại cá bình dân làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm - 10

- Khi thấy nước sốt keo lại rắc sả, lá chanh vừa chiên cùng lá chanh thái sợi, vừng trắng lên trên rồi tắt bếp. Bày ra đĩa là hoàn tất món ăn vô cùng hấp dẫn và tốn cơm.

Theo Minh Thủy



-18/09/2025 14:11 PM (GMT+7)
