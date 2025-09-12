Bất ngờ loại cá rẻ tiền nhiều omega-3 hơn cá hồi, đang bán đầy chợ Việt nhưng rất nhiều người không biết

Ăn cá nục có tốt không?

Cá nục từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Những lợi ích sức khỏe từ việc ăn cá đem lại, đặc biệt là cá nục đã được ghi nhận và khuyến khích trong những năm gần đây.

Theo các nghiên cứu, cá nục là nguồn cung cấp dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như sắt, protein, canxi, phốt pho, kali, selen, magie, vitamin A, D, K, B12, C, choline và folate. Đặc biệt, loại cá này chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3, omega-6 cùng chất béo không bão hòa đơn những thành phần quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý, giá trị dinh dưỡng của cá nục không thua kém cá hồi. Nếu như cá hồi nổi tiếng với nguồn omega-3 (2.260 mg/100g), DHA và EPA giúp phát triển trí não, chống lão hóa, thì cá nục cũng cung cấp lượng dưỡng chất này ở mức cao, thậm chí là cao hơn với 2.616mg/100g. Nhờ vậy, cá nục được đánh giá là thực phẩm “bình dân” giá rẻ, mang lại hiệu quả sức khỏe tương tự cá hồi nhập khẩu.

Đồng thời, cá nục chứa chất béo bão hòa thấp nên được coi là sự lựa chọn thay thế tốt hơn cả thịt hoặc sản phẩm từ gia cầm.

Bất ngờ công dụng của cá nục với sức khỏe

Giàu protein: Cá nục là nguồn cung cấp protein dồi dào, giúp xây dựng và phát triển cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Chứa nhiều omega-3: Omega-3 là axit béo thiết yếu có nhiều lợi ích, tốt cho tim mạch, não bổ, mắt, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, cải thiện tâm trạng.

Cung cấp vitamin và khoáng chất: Cá nục chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, D, B12, canxi, phốt pho, selen,…

Giúp giảm cholesterol: Cá nục chứa lượng cholesterol thấp và chất béo omega-3 có tác dụng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tăng cường sức đề kháng: Hàm lượng vitamin và khoáng chất cao trong cá nục giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Hỗ trợ phát triển trí não: Omega-3 và DHA trong cá nục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trí não, đặc biệt là ở trẻ em.

Tốt cho mắt: Vitamin A trong cá nục giúp cải thiện thị lực, bảo vệ mắt khỏi các bệnh về mắt như quáng gà, đục thủy tinh thể.

Giúp da đẹp và tóc khỏe: Vitamin A, E và các chất chống oxy hóa trong cá nục giúp nuôi dưỡng da, tóc từ bên trong, giúp da sáng mịn, tóc chắc khỏe.

Hỗ trợ giảm cân: Cá nục chứa ít calo và nhiều protein, giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

3 không khi ăn cá nục

Ảnh minh họa.

Không nên ăn cá nục khi đói

Nếu bạn thường ăn cá nục lúc đói thì nguy cơ mắc bệnh gout sẽ tăng lên. Vì hàm lượng chất purine ở cá nục có thể gây nên những tổn thương mô. Đây là - nguyên nhân gây bệnh gout.

Không nên ăn quá nhiều

Hầu hết các loại cá biển đều có hàm lượng thủy ngân. Nếu bạn ăn quá nhiều cá nục, lượng thủy ngân này sẽ tích tụ dần bên trong cơ thể. Đặc biệt, gây nên nguy cơ sinh non hoặc sẩy thai ở các mẹ bầu.

Chỉ ăn cá nục khi nấu chín

Nhiều người lầm tưởng rằng cá nục sống ăn sẽ ngon hơn vì thịt cá sẽ tươi hơn khi đã nấu chín. Tùy nhiên việc này vô cùng có hại, dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn cũng như nhiễm giun sán trong dạ dày.

Cách chọn mua cá nục tươi ngon, an toàn cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

- Những con cá nục tươi sẽ có mang màu đỏ, mắt trong, miệng ngậm kín.

- Khi dùng tay ấn thử sẽ thấy thịt cá chắc, có độ đàn hồi. Nếu thịt cá nhão, mủn thì chắc chắn là cá đã để lâu. Khi mua cá chưa qua đông lạnh bạn sẽ dễ chọn cá tươi ngon hơn cá đông lạnh.

- Những con cá tươi sẽ không có mùi hôi khó chịu, phần da còn nguyên, không bị trầy da tróc vảy.

Cá ươn, không được bảo quản đúng cách sẽ rất tanh và dễ nhiễm khuẩn. Vì vậy, nếu nghi ngờ, tốt nhất không nên ăn.

Lưu ý: Cá nục sau khi mua về nếu không có thời gian để chế biến ngay, bạn có thể bảo quản cá trong ngăn đá tủ lạnh để giữ cá được lâu và tươi hơn. Trường hợp không bảo quản tủ lạnh bạn hãy dùng giấm pha loãng, thoa lên khắp mình cá, đặt cá nơi thoáng mát và chế biến sớm nhất có thể.