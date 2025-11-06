Bữa tối chán cơm nhất định phải làm ngay món này, cả nhà ăn không muốn dừng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công thức làm thịt nướng theo cách này vàng giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong. Ăn cùng bánh mì và bún thịt nướng siêu hấp dẫn cho ngày chán cơm.

Cách làm thịt xiên nướng:

Nguyên liệu:

- 600g nạc vai

- 100g mỡ phần

Gia vị ướp thịt:

- 2 thìa canh nước mắm

- 1 thìa canh đường

- 2 thìa canh hành băm khô

- 3 thìa canh sả băm

- 2 thìa canh dầu hào

- 1 thìa canh dầu ăn

- 1 thìa cà phê sữa đặc

- 1 thìa cà phê mật ong

- 1 thìa canh dầu điều

Cách làm:

Thịt và mỡ rửa sạch, để ráo, thái miếng vừa ăn rồi ướp gia vị 2-3 tiếng.

Thịt xiên vào que, nướng than hoa hoặc nồi chiên không dầu.

Thịt vàng đều 2 mặt, xém cạnh, ngoài giòn trong mềm.

Nước trộn bún thịt nướng

Nguyên liệu:

- 5 tép tỏi

- 1 quả ớt sừng

- 3 thìa canh đường

- 3 thìa canh nước mắm

- 2 thìa canh nước quất

- 150ml nước lọc

Cách làm:

- Tỏi đập dập, ớt bỏ hạt và băm nhỏ. Sau đó trộn tỏi, ớt với đường.

- Pha hỗn hợp 3 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh nước quất, 150ml nước lọc.

- Thêm tỏi ớt đường đã chuẩn bị vào là có bát nước mắm chua ngọt siêu vừa vị.

Đồ chua ăn kèm

Nguyên liệu:

- 1 củ cà rốt nhỏ

- 1 củ cải nhỏ

- 1 thìa canh muối

- 2 thìa canh giấm

- 1 thìa canh đường

Cách làm:

- Nạo sợi 1 củ cà rốt và củ cải. Ướp với 1 nhúm muối nhỏ tầm 15 phút. Nhớ đảo đều sau 5 phút.

- Vắt kiệt nước cà rốt và củ cải.

- Trộn cùng 1 thìa canh muối, 2 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường. Để ngấm 15 phút, có thể thêm ớt nếu ăn được cay.

Sốt chua ngọt

Nguyên liệu:

- 1 thìa canh dầu ăn

- 1 thìa canh sả băm

- 1 thìa canh ớt sừng băm

- 1 thìa canh tương ớt 

- 100ml nước lọc

- 2 thìa canh nước mắm

- 100g đường

- 100ml nước quất

Cách làm:

- Cho dầu ăn vào chảo, thêm sả băm, ớt sừng băm cùng tương ớt, xào thơm lên.

- Thêm nước lọc, nước mắm và đường. Khi đường tan, thêm nước cốt quất vào.

- Nấu sôi bùng rồi hạ nhỏ lửa, đun đến khi sốt keo, sánh nhẹ là được.

- Để sốt nguội rồi cất tủ dùng dần.

Sốt chua ngọt sánh đặc, ăn cùng bánh mì hoặc bún thịt nướng đều rất ngon.

Chúc các bạn thành công!

Theo Châm Đỗ

06/11/2025 17:50 PM (GMT+7)
