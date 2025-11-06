Bữa tối chán cơm nhất định phải làm ngay món này, cả nhà ăn không muốn dừng

Cách làm thịt xiên nướng:

Nguyên liệu:

- 600g nạc vai

- 100g mỡ phần

Gia vị ướp thịt:

- 2 thìa canh nước mắm

- 1 thìa canh đường

- 2 thìa canh hành băm khô

- 3 thìa canh sả băm

- 2 thìa canh dầu hào

- 1 thìa canh dầu ăn

- 1 thìa cà phê sữa đặc

- 1 thìa cà phê mật ong

- 1 thìa canh dầu điều

Cách làm:

Thịt và mỡ rửa sạch, để ráo, thái miếng vừa ăn rồi ướp gia vị 2-3 tiếng.

Thịt xiên vào que, nướng than hoa hoặc nồi chiên không dầu.

Thịt vàng đều 2 mặt, xém cạnh, ngoài giòn trong mềm.

Nước trộn bún thịt nướng

Nguyên liệu:

- 5 tép tỏi

- 1 quả ớt sừng

- 3 thìa canh đường

- 3 thìa canh nước mắm

- 2 thìa canh nước quất

- 150ml nước lọc

Cách làm:

- Tỏi đập dập, ớt bỏ hạt và băm nhỏ. Sau đó trộn tỏi, ớt với đường.

- Pha hỗn hợp 3 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh nước quất, 150ml nước lọc.

- Thêm tỏi ớt đường đã chuẩn bị vào là có bát nước mắm chua ngọt siêu vừa vị.

Đồ chua ăn kèm

Nguyên liệu:

- 1 củ cà rốt nhỏ

- 1 củ cải nhỏ

- 1 thìa canh muối

- 2 thìa canh giấm

- 1 thìa canh đường

Cách làm:

- Nạo sợi 1 củ cà rốt và củ cải. Ướp với 1 nhúm muối nhỏ tầm 15 phút. Nhớ đảo đều sau 5 phút.

- Vắt kiệt nước cà rốt và củ cải.

- Trộn cùng 1 thìa canh muối, 2 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường. Để ngấm 15 phút, có thể thêm ớt nếu ăn được cay.

Sốt chua ngọt

Nguyên liệu:

- 1 thìa canh dầu ăn

- 1 thìa canh sả băm

- 1 thìa canh ớt sừng băm

- 1 thìa canh tương ớt

- 100ml nước lọc

- 2 thìa canh nước mắm

- 100g đường

- 100ml nước quất

Cách làm:

- Cho dầu ăn vào chảo, thêm sả băm, ớt sừng băm cùng tương ớt, xào thơm lên.

- Thêm nước lọc, nước mắm và đường. Khi đường tan, thêm nước cốt quất vào.

- Nấu sôi bùng rồi hạ nhỏ lửa, đun đến khi sốt keo, sánh nhẹ là được.

- Để sốt nguội rồi cất tủ dùng dần.

Sốt chua ngọt sánh đặc, ăn cùng bánh mì hoặc bún thịt nướng đều rất ngon.

Chúc các bạn thành công!