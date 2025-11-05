Cách chế biến loại quả giá rẻ bán đầy ngoài chợ thành món siêu tốn cơm
Cà tím được chứng minh là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, cực tốt cho sức khỏe. Thử làm ngay cách này ai cũng mê.
Nguyên liệu:
- 2 quả cà tím bánh tẻ
- 100g thịt lợn xay
- Hành lá, rau mùi ta
Nước sốt:
- 2 muỗng mỡ lợn
- 1 muỗng hành khô, 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng ớt băm
- 4 muỗng nước lọc
- 2 muỗng nước tương
- 1 muỗng đường
- 1 muỗng tiêu bột
- 1 muỗng nước mắm
- 1 thìa cafe hạt nêm
Cách làm:
- Phi thơm hành, tỏi, ớt với mỡ lợn cho dậy mùi, sau đó cho hỗn hợp nước tương, đường, hạt tiêu, nước mắm đã chuẩn bị vào khuấy đều. Nấu thêm 3-4 phút là có hỗn hợp nước sốt cay thơm lừng.
- Xào thịt xay cho săn lại, rim với chút nước sốt để ngấm vị.
- Cà tím khía dọc, phết mỡ, đem nướng 160℃ khoảng 30 phút cho mềm.
- Khi cà chín, tách thịt cà và cho phần thịt băm vào.
- Nướng lại thêm 5 phút ở 180℃, rắc hành lá, rau mùi, rưới thêm 1 thìa nước sốt là xong.
Cà tím nóng hổi, ngọt lịm, mọng nước, hòa quyện cùng thịt rim cay nồng, thơm phức, ăn kèm cơm ngon tuyệt vời!
Không ăn sống, hạn chế ăn cùng thực phẩm có tính hàn, người bệnh thận nên ăn vừa phải... là những điều cần chú ý khi ăn cà tím.
