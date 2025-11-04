Sườn chiên xù giòn tan thơm nức, ăn một miếng là mê

Sườn chiên theo cách này ai cũng thích.

Nguyên liệu:

- 200g sườn heo, 1 miếng gừng, 1 tép tỏi, 1 lòng trắng trứng gà, bột chiên xù.

- Gia vị: 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa bột thì là.

Cách làm:

- Sườn rửa sạch, để ráo. Cho vào tô lớn, thêm nước tương, dầu hào, tỏi băm và gừng sợi. Trộn đều, ướp trong 2 tiếng cho thấm vị.

- Sau khi ướp, cho lòng trắng trứng và bột thì là vào, tiếp tục trộn đều.

- Dùng đũa gắp từng miếng sườn, lăn đều qua bột chiên xù, để lớp bột bám kín xung quanh.

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 180°C, chiên 10 phút. Mở nồi, trở mặt sườn, chiên tiếp 10 phút. Cuối cùng, lật thêm một lần nữa và chiên thêm 5 phút để sườn vàng giòn đều hai mặt.

Sườn vàng ruộm, giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong, thơm lừng mùi thì là và tỏi. Ăn nóng chấm với tương ớt hoặc sốt mayonnaise là chuẩn vị.

Hoàn thành.