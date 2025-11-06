Mùa thu ở thị trấn Hallstatt đẹp nhất thế giới trong mắt khách Việt

Thị trấn Hallstatt có diện tích gần 60 km2 nằm ở quận Gmunden, bang Thượng Áo, tọa lạc phía tây nam hồ Hallstätter và sườn dốc của ngọn núi Hoher Dachstein thuộc vùng Salzkammergut. Tháng 9/2025, tạp chí du lịch Time Out của Anh xếp Hallstatt vào danh sách 10 thị trấn đẹp nhất thế giới. Hallstatt luôn có tên trong những điểm đến đông khách nhất châu Âu. Trên diễn đàn du lịch nổi tiếng Tripadvisor, có hàng chục nghìn bình luận và ảnh về thị trấn nổi tiếng này.

Đặng Đức Vinh là kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia, hiện sống và làm việc tại Paris (Pháp). Anh đến Hallstatt trung tuần tháng 10, chụp ảnh cho nhóm khách Việt sang du lịch châu Âu. Bộ ảnh được chụp chủ yếu trong khu trung tâm thị trấn.

Vinh cho hay Hallstatt chỉ cần đi nửa ngày là đủ, nhưng du khách muốn chụp ảnh đẹp, nên có mặt ở Hallstatt trước 9h vì từ sau 10h, các phương tiện công cộng như buýt, thuyền sẽ đưa khách du lịch đến rất đông. Nếu đi xe tự lái thì khung giờ trước 9h mới có chỗ đỗ. "Nếu chỉ có thể đến được Hallstatt sau 12h nên bỏ qua vì vừa đông vừa tối, khó chụp ảnh và tham quan", Vinh nói thêm.

Ngoài ra, nắng sớm sẽ giúp những bức ảnh lên được "chất" của Hallstatt. Lịch trình luôn là dành 2-3 tiếng sáng sớm cho chụp ảnh, còn lại sau đó thong thả đi uống cà phê, bảo tàng, mua sắm... Nhà thờ Giáo xứ Hallstatt với kiến trúc Gothic nằm ở trung tâm là góc ảnh hầu như du khách nào đến đây cũng chụp.

Nhiều du khách ở qua đêm trong thị trấn sẽ thuận tiện để chụp ảnh và tận hưởng khung cảnh đẹp. Từ đầu, giữa đến cuối thị trấn đều có những góc chụp đẹp như bến thuyền, bãi thiên nga, góc nhà thờ hay cầu thang cuối thị trấn.

Hallstatt được Vinh đánh giá là một trong những ngôi làng chụp ảnh đẹp nhất châu Âu, cùng với Oia (Hy Lạp), Gordes (Pháp) hay Matera (Italy). Những ngôi làng này đều nằm trên triền núi nên tạo được những bức ảnh nhiều tầng lớp.

Nếu Oia nổi bật với màu xanh trắng, Gordes hay Matera với tông màu nâu đất thì Hallstatt là màu cam vàng của gỗ nổi bật trên nền cây xanh, đổi màu vào mùa thu.

Quả Chinese Lantern Plant (cây đèn lồng Trung Quốc hoặc cây anh đào đất) được trồng rất nhiều ở các hàng rào trước những căn nhà ở Hallstatt. Loại quả này thường nở vào mùa thu, màu cam rực rỡ nên lên ảnh rất đẹp. Quả có vị ngọt, dùng để trang trí bánh kem.

Hiện Hallstatt mới đang chớm thu. Du khách muốn tận hưởng mùa thu đẹp nhất thì nên tới vào cuối tháng 10 cho đến tuần đầu tháng 11. Ngoài mùa thu thì Hallstatt đẹp cả bốn mùa, "đứng ở đâu cũng có bức ảnh ưng ý".

"Mùa đông nếu may mắn có tuyết thì Hallstatt rất đẹp còn nếu không thì nên tránh từ tháng 12 tới hết tháng 2 vì Hallstatt lạnh, ẩm và khung cảnh xám xịt", Vinh tư vấn.

Nếu đến Hallstatt bằng phương tiện công cộng, du khách nên đi tàu chuyến sớm nhất, sau đó lên phà sẽ được ngắm Hallstatt từ mặt hồ sáng sớm với mây trôi bồng bềnh. Du khách cũng có thể thuê thuyền cá nhân đi theo lịch trình riêng. Ở Hallstatt, nếu có nhiều thời gian hãy thuê xe đạp đi quanh hồ và các làng xung quanh. Một trải nghiệm khác là đi cáp treo lên mỏ muối 7.000 năm tuổi ngay trên làng để ngắm cảnh.

Du lịch đã mang lại cho Hallstatt lợi ích lớn về kinh tế. Thị trưởng Alexander Schuetz từng cho hay "doanh thu đến từ du lịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế của thị trấn".

Ảnh: NVCC