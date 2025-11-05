Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cá khô rim cay mặn, món "cứu tinh" trong những ngày mưa lạnh

Những ngày mưa gió, cá khô cay mặn ăn với cơm nóng là món khoái khẩu của nhiều người.

Món ăn này rất hao cơm ngày lạnh.

Nguyên liệu:

- Cá cơm khô

- Ớt xanh, ớt đỏ

- Tỏi, gừng, dầu ăn, muối, rượu nấu ăn, nước tương, dầu hào.

Cách làm:

Cắt ớt thành từng khúc nhỏ, gừng và tỏi thái sợi.

Cho cá cơm khô (hoặc cá nhỏ phơi khô) vào nước ấm ngâm khoảng 2 phút, sau đó vớt ra để ráo nước.

Cá khô vốn đã được sấy và phơi khô, nên lượng nước trong cá rất ít. Nếu cho trực tiếp vào chảo, cá rất dễ bị cháy khét và khó thấm gia vị. Vì vậy, trước khi rim, nhất định phải thêm một bước quan trọng là ngâm cá trong nước ấm để thân cá hút thêm một chút độ ẩm, khi rim sẽ thơm, mềm và đậm vị hơn, đồng thời không bị cháy. Tuy nhiên, không nên ngâm quá lâu, để tránh làm mất mùi thơm đặc trưng của cá khô.

Cho nửa thìa dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho ớt vào xào đến khi dậy mùi thơm, thấy ớt vừa chín tới thì vớt ra để riêng.

Tiếp tục cho 1 thìa&nbsp;dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho gừng và tỏi vào phi thơm.

Hạ nhỏ lửa xuống mức vừa hoặc hơi nhỏ, cho cá khô vào rim khoảng 2 phút, sau đó nêm thêm muối, rượu nấu ăn, nước tương, dầu hào. Đảo đều cho cá thấm đều gia vị. Cá khô có mùi tanh đậm hơn cá tươi, vì vậy nhất định phải cho rượu nấu ăn để khử mùi.

Đổ vào chảo nửa bát nước, đậy nắp và rim trong 1–2 phút để cá thấm vị hơn.

Cuối cùng, cho ớt đã xào lúc đầu vào, đảo đều vài lần rồi tắt bếp, múc ra đĩa. Vậy là món cá cơm khô rim cay mặn, thơm giòn đậm vị đã hoàn thành.

Cá khô giá rẻ làm cách này cả nhà tranh nhau gắp
Cá cơm rim tỏi ớt giòn thơm, đậm đà khiến ai ăn cũng không muốn dừng. Cách chế biến này cũng để được lâu trong mùa mưa bão.

