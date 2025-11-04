Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dạ dày heo làm món này vừa ngon vừa bổ, ai cũng mê

Món ngon từ lòng heo Món ngon mỗi ngày
Dạ dày heo hầm thuốc bắc có cách làm cực đơn giản, vừa giòn vừa mềm, vị thơm ngọt hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Dạ dày heo

- Gói gia vị hầm thuốc bắc

- Táo đỏ, hạt sen

- Hạt nêm

Cách làm:

- Dạ dày rửa sạch, bóp cùng bột bì, muối và rượu nấu ăn để khử mùi hôi rồi rửa lại thật sạch với nước.

- Thêm 1 gói gia vị hầm thuốc bắc, táo đỏ, hạt sen, 1 thìa hạt nêm và nước lọc vào nồi hầm.

- Có thể hầm bằng nồi áp suất hoặc các loại bếp khác nhau. Tùy thuộc từng loại bếp để căn chỉnh thời gian cho phù hợp.

Thành quả là dạ dày hầm mềm, các nguyên liệu thơm ngọt, không bị nát.

Dạ dày hầm thuốc bắc ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng nước mắm hạt tiêu siêu hợp vị!

04/11/2025 17:50 PM (GMT+7)
