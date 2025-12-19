Tại các triền đồi ở bản Mí Háng (xã Mù Cang Chải), bản Trống Tông (xã Púng Luông) và dọc một số tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải, hoa tớ dày bung nở sắc hồng, đan xen với màu xanh của núi rừng và màu nâu của đất. Những thảm hoa trải dài, phủ kín các cung đường đèo, tạo nên bức tranh vùng cao nhiều lớp màu sắc, vừa mộc mạc, vừa rực rỡ.

Hoa tớ dày bắt đầu nở từ giữa tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau, báo hiệu mùa xuân về và Tết của người H'Mông.

Hoa tớ dày, hay còn gọi là “pằng tớ dày” trong tiếng Mông, nghĩa là hoa đào rừng. Loài hoa này được xem là một trong những biểu tượng mùa đông của Mù Cang Chải và Púng Luông, gắn liền với cảnh sắc và nhịp sống của vùng cao mỗi độ cuối năm và dịp xuân về.

Hoa tớ dày có năm cánh, dáng thon và dài, khác với hoa đào thường. Càng vào những ngày rét sâu, sắc hồng của hoa càng đậm và rõ nét. Khoảng thời gian hoa đẹp nhất chỉ kéo dài chừng 10 ngày kể từ khi bắt đầu nở; sau đó, hoa dần tàn, nhường chỗ cho những mầm lộc non và lá mới trên cành.

Hoa tớ dày gắn liền với đời sống văn hóa và không khí Tết của đồng bào nơi đây.

Mỗi độ hoa tớ dày nở rộ, nhiều du khách tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng. “Cảnh vật núi đồi vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, điểm xuyết sắc hoa rực rỡ khiến tôi có cảm giác như được đắm mình trong bức tranh thiên nhiên vùng cao”, một du khách chia sẻ.

Nhằm tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2026 và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND xã Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ Dày cùng chuỗi hoạt động chào Xuân năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 31/12 đến hết tháng 1 năm sau, với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc. Các hoạt động nhằm tuyên truyền, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường liên kết, phát triển du lịch theo hướng bền vững, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn.