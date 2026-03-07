Phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ: 5 loại 'siêu thực phẩm' giàu kẽm tốt nhất cho người sau tuổi 55

Kẽm (Zinc) là vi khoáng chất thiết yếu, đặc biệt quan trọng cho sức khỏe ở độ tuổi 55. Khi bước vào giai đoạn này, cơ thể cần bổ sung kẽm để hỗ trợ miễn dịch, cải thiện chức năng sinh lý và duy trì sức khỏe tổng thể.

Nghiên cứu chỉ ra rằng kẽm có ảnh hưởng tích cực đến việc làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, việc bổ sung kẽm một cách hợp lý có thể giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe tốt hơn, thậm chí kéo dài tuổi thọ.

Khi tuổi tác tăng lên, người lớn tuổi thường phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như suy giảm miễn dịch, suy giảm nhận thức, bệnh tim mạch,... Kẽm chính là tuyến phòng thủ hiệu quả giúp chống lại các vấn đề này. Bổ sung kẽm qua chế độ ăn uống là một cách tự nhiên và hữu hiệu.

Vai trò của kẽm quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh minh họa

Vậy, những loại thực phẩm nào giàu kẽm và đặc biệt có lợi cho người trung niên, cao tuổi?

5 loại "thực phẩm siêu giàu kẽm" sau đây không chỉ giúp bổ sung kẽm hiệu quả mà còn giúp người lớn tuổi giữ gìn sức khỏe, ăn vào càng thêm khỏe mạnh.

5 loại thực phẩm giúp bổ sung kẽm hiệu quả tốt cho người sau tuổi 55

1. Hải sản, đặc biệt là hàu

Hải sản, đặc biệt là hàu, là nguồn cung cấp kẽm vô cùng tuyệt vời. Hàu được xem là một trong những thực phẩm có hàm lượng kẽm cao nhất thế giới, cao hơn nhiều so với hầu hết các loại thực phẩm khác.

Tác dụng: Kẽm dồi dào trong hàu giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào. Việc duy trì miễn dịch là cực kỳ quan trọng đối với người cao tuổi, Kẽm giúp tăng cường khả năng chống lại các bệnh thông thường như cảm lạnh, cúm.

Kẽm dồi dào trong hàu giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào. Ảnh minh họa

Lợi ích trí não: Kẽm trong hàu còn liên quan mật thiết đến chức năng não bộ, giúp thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Ăn hàu giúp người lớn tuổi cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn, hỗ trợ làm chậm lão hóa.

Ngoài hàu, các loại hải sản khác như cua, tôm, cá cũng là nguồn kẽm tốt, cung cấp protein chất lượng cao và nhiều vi khoáng chất khác, hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện cho người lớn tuổi.

2. Thịt đỏ, đặc biệt là phần thịt nạc

Thịt đỏ, nhất là các phần thịt nạc, cũng là nguồn kẽm quan trọng. Hàm lượng kẽm trong thịt đỏ (đặc biệt là thịt bò, thịt cừu) tương đối cao so với các thực phẩm khác.

Tác dụng: Kẽm trong thịt đỏ có tác dụng tích cực đối với hệ miễn dịch và hệ trao đổi chất. Nó giúp thúc đẩy hoạt động của enzyme, tham gia vào tổng hợp và sửa chữa protein, duy trì chức năng bình thường của các cơ quan và mô.

Hàm lượng kẽm trong thịt đỏ (đặc biệt là thịt bò, thịt cừu) tương đối cao so với các thực phẩm khác. Ảnh minh họa

Cải thiện thể lực: Kẽm trong thịt đỏ còn giúp kích thích vị giác, tăng cảm giác thèm ăn và tăng cường thể lực cho người lớn tuổi, giảm cảm giác yếu ớt do thiếu kẽm.

Tuy nhiên, cần tiêu thụ thịt đỏ một cách hợp lý. Người cao tuổi mắc các bệnh như mỡ máu cao, tim mạch nên chọn phần thịt nạc để tránh nạp quá nhiều chất béo.

3. Các loại hạt

Các loại hạt và hạt giống như hạt bí ngô (bí đỏ), mè (vừng), hạnh nhân, óc chó... rất giàu chất béo lành mạnh, protein và một lượng lớn kẽm.

Đặc biệt hạt bí ngô là một trong những thực phẩm có hàm lượng kẽm rất cao.

Ảnh minh họa

Lợi ích tổng thể: Các loại hạt không chỉ giúp bổ sung kẽm mà còn cung cấp vitamin E và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp chống lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi, hạt giúp giảm mệt mỏi thể chất, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường chức năng não bộ, rất thích hợp làm món ăn vặt hàng ngày.

4. Các loại đậu và sản phẩm từ đậu

Các loại đậu như đậu nành, đậu đen, đậu lăng, cùng với các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, váng đậu, sữa đậu nành, là nguồn kẽm, protein và chất xơ phong phú không thể bỏ qua.

Estrogen thực vật: Đặc biệt, các loại đậu còn chứa lượng lớn estrogen thực vật, rất có lợi cho phụ nữ, nhất là trong thời kỳ mãn kinh. Estrogen thực vật giúp giảm triệu chứng mãn kinh, phòng ngừa loãng xương.

Ảnh minh họa

Lợi ích cho nam giới: Đối với nam giới cao tuổi, đậu giúp tăng cường thể lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh tuyến tiền liệt.

Dễ tiêu hóa: Sản phẩm từ đậu dễ tiêu hóa và hấp thu, với chất lượng protein cao, là lựa chọn lý tưởng để bổ sung kẽm và cải thiện dinh dưỡng.

5. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lứt, cũng là nguồn kẽm quan trọng trong chế độ ăn của người cao tuổi.

Giá trị dinh dưỡng: Mặc dù hàm lượng kẽm không cao bằng hải sản hay thịt đỏ, nhưng ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ, vitamin B và khoáng chất, bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho người lớn tuổi.

Ngũ cốc nguyên jhạt cũng là nguồn kẽm quan trọng trong chế độ ăn của người cao tuổi. Ảnh minh họa

Cải thiện tiêu hóa: Kẽm trong ngũ cốc nguyên hạt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Thường xuyên ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp duy trì sự cân bằng trong cơ thể, giảm các vấn đề thường gặp như khó tiêu, táo bón.

Tóm lại, nhu cầu về kẽm của người lớn tuổi tăng dần theo thời gian. Việc bổ sung hợp lý các thực phẩm giàu Kẽm giúp cải thiện chức năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe não bộ, làm chậm lão hóa, và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, suy giảm nhận thức.

5 loại thực phẩm: Hải sản, thịt đỏ, hạt và hạt giống, đậu và ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn lý tưởng để bổ sung kẽm.

Tuy nhiên, dù kẽm có nhiều lợi ích, việc tiêu thụ quá mức cũng có thể gây tác dụng phụ như buồn nôn, nôn mửa hoặc suy giảm miễn dịch. Do đó, lượng kẽm nên được giữ trong phạm vi thích hợp. Người cao tuổi nên kết hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân để bổ sung kẽm một cách khoa học và hợp lý.