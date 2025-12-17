Mùa Giáng sinh rực rỡ đầy ánh sáng tại TP.HCM

Những ngày cuối năm, khi tiết trời dịu mát hơn giữa lòng đô thị, các trung tâm thương mại tại TP.HCM đồng loạt khoác lên mình sắc màu Giáng sinh rực rỡ, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Không chỉ là nơi mua sắm, những không gian này còn mang đến trải nghiệm lễ hội trọn vẹn với ánh sáng, âm nhạc và nhiều hoạt động vui chơi, chụp ảnh miễn phí, thu hút đông đảo gia đình, bạn trẻ tìm đến trong những buổi tối cuối tuần.

Tại khu Nam thành phố, PARC Mall (phường Chánh Hưng) nổi bật như một “điểm đến muôn màu” của mùa lễ hội năm nay. Không gian được trang trí rực rỡ với nhiều tiểu cảnh mang đậm không khí Giáng sinh, từ cây thông lớn, các nhân vật cổ tích đến hiệu ứng tuyết rơi định kỳ vào mỗi buổi chiều tối.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đến vui chơi, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Chị Thu Hà (ngụ tại Phường Chánh Hưng) chia sẻ: “Mấy bé rất thích cảnh tuyết rơi và được chụp hình cùng ông già Noel. Không khí ở đây vui nhưng không quá ồn ào, phù hợp cho gia đình có con nhỏ”.

Cũng theo ghi nhận, không ít bạn trẻ lựa chọn PARC Mall để chụp ảnh vì không gian rộng rãi, dễ bắt góc đẹp.

Ở khu vực trung tâm, Diamond Plaza (phường Sài Gòn) từ đầu tháng 11 đã sớm khoác lên sắc đỏ ấm áp đặc trưng của mùa Noel. Hai cây thông lớn cùng mô hình ông già Noel khổng lồ trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều nhóm bạn. Khi hệ thống đèn LED được thắp sáng vào buổi tối, không gian nơi đây càng trở nên lung linh, thu hút đông đảo người dân ghé tham quan.

Không khí lễ hội tại Saigon Centre lại mang sắc thái nhẹ nhàng, lãng mạn hơn. Giữa những mảng ánh sáng được bố trí tinh tế, nhiều cặp đôi tay trong tay dạo bước, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc cuối năm. Anh Hoàng Long (ngụ Phường Diên Hồng) chia sẻ: “Đi dạo ở đây thấy khá yên bình, không quá đông đúc. Giáng sinh nhưng vẫn có cảm giác gần gũi, ấm áp”.

Trong khi đó, Vạn Hạnh Mall tiếp tục là điểm đến quen thuộc của giới trẻ và các gia đình. Ngay từ cổng chính, hình ảnh ông già Noel, xe tuần lộc, những hộp quà khổng lồ cùng chú gấu trắng dễ thương đã thu hút nhiều người dừng chân chụp ảnh. Bên trong, các cụm trang trí được sắp đặt như những góc phòng mùa đông ấm áp, tạo nên khung cảnh sinh động.

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, những không gian Giáng sinh tại các trung tâm thương mại không chỉ mang ý nghĩa trang trí, mà còn trở thành nơi để người dân thư giãn, kết nối và lưu giữ cảm xúc. Với nhiều người, một buổi tối dạo chơi, vài bức ảnh kỷ niệm cùng người thân, bạn bè cũng đủ để mùa Giáng sinh trở nên trọn vẹn và đáng nhớ.