4 điểm vui chơi ở TPHCM không nên bỏ qua dịp Tết Dương lịch 2026

Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Dịp Tết Dương lịch 2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ tổ chức chương trình “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế – Đón mừng năm mới 2026” diễn ra từ ngày 30/12/2025 đến 4/1/2026. Trong suốt thời gian lễ hội, ban tổ chức áp dụng miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi ngày.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, sự kiện nhằm tạo dựng một không gian giao lưu văn hóa quốc tế lành mạnh, gần gũi; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo đến bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống.

Du khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp Tết dương lịch 2025. Ảnh: Anh Nhàn

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng như các workshop thủ công nghệ thuật của nhiều quốc gia, cùng các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi tiết mục ca múa nhạc mang màu sắc quốc tế, bao gồm múa truyền thống Lào, trình diễn K-Pop, J-Pop, lễ hội hóa trang và cuộc thi Cosplay Runway. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như nặn tò he, làm đầu lân mini, viết thư pháp, vẽ henna Ấn Độ, thưởng trà Cung đình Huế kết hợp xếp hộp bánh Pháp Lam hứa hẹn thu hút đông đảo khách tham gia. Không gian ẩm thực quốc tế với hơn 80 gian hàng cũng sẽ giới thiệu những món ăn đặc trưng từ Âu – Mỹ, châu Á cho đến ẩm thực Việt Nam.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Dịp Tết Dương lịch 2026, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú) công bố hàng loạt hoạt động văn hóa - ẩm thực cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho du khách.

Nổi bật trong dịp này là chính sách giảm giá vé tắm Biển Tiên Đồng. Cụ thể, từ 19/12/2025 đến 4/1/2026, du khách mua vé Cổng Kỳ Quan tắm Biển Tiên Đồng thông qua website chính thức của Suối Tiên sẽ được giảm 20%. Theo đó, vé người lớn giảm từ 150.000 đồng xuống còn 120.000 đồng, vé trẻ em từ 100.000 đồng còn 80.000 đồng.

Bên cạnh ưu đãi về giá vé, Suối Tiên còn tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật miễn phí phục vụ du khách, nổi bật là vở diễn truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, cùng các tiết mục xiếc và múa lửa đặc sắc. Ngoài ra, du khách tham gia khu trò chơi thể chất với mô hình pháo dài 40 m sẽ có cơ hội nhận được những phần quà phiên bản giới hạn, góp phần mang đến không khí vui tươi, sôi động trong những ngày đầu năm mới.

Metro Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên miễn vé cho toàn bộ hành khách đi ngày 1/1/2026 thông qua ba hình thức.

Cụ thể khách dùng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé. Cách khác là khách sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, chọn chức năng "QR Vươn mình", tạo vé điện tử và quét tại cổng trong nhà ga. Hình thức còn lại là người đi nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động, sau đó quét tại các cổng để đi tàu.

Nghìn người xếp hàng chờ đi metro dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Duy Anh

Bên cạnh miễn vé, metro sẽ tăng thời gian hoạt động dịp Tết Dương lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại. Ngày 31/12 tuyến chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường, thời gian hoạt động kéo dài từ 5 giờ đến 23 giờ. Sang ngày 1/1, số chuyến tăng lên 276, trong đó 20 chuyến trong khung giờ từ 0 giờ 30 đến 2 giờ phục vụ nhu cầu vui chơi, xem pháo hoa của người dân.

Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi

Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi triển khai chính sách ưu đãi vé tham quan dành cho các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể và các đoàn khách gia đình đăng ký theo nhóm đông trong dịp Tết Dương lịch 2025.

Bên cạnh đó, du khách đến đây còn được khám phá hệ thống địa đạo và khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi giai đoạn 1961–1972, với sa bàn và phim 3D mô phỏng trận càn Cedar Falls. Nhiều mô hình trải nghiệm thực tế cũng được tổ chức, cho phép du khách trực tiếp tham gia các hoạt động gắn liền với đời sống kháng chiến như cấy lúa, giã gạo, bắt cá, đan lát hay làm bánh tráng truyền thống.

Hành trình tham quan còn kết hợp các hoạt động giải trí ngoài trời như bắn súng thể thao, câu cá, trò chơi dân gian. Đặc biệt, tour tham quan ban đêm “Trăng chiến khu” – sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử về đêm sẽ diễn ra vào tối 1/1/2026, từ 18 giờ đến 20 giờ 40, với mức giá 399.000 đồng/người, đưa du khách trở về không gian đấu tranh hào hùng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.