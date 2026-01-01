Tết dương lịch 2026, Hà Nội có địa điểm vui chơi, sự kiện gì?

Vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành văn bản gửi UBND các phường, xã cùng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố, yêu cầu rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; đồng thời xây dựng các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách để sẵn sàng phục vụ người dân và du khách. Cùng với đó, các đơn vị được đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách.

Hà Nội Tết dương lịch có gì?: Những địa điểm vui chơi, sự kiện hấp dẫn du khách không nên bỏ lỡ

Theo đó, hoạt động trưng bày, giới thiệu lịch sử hình thành Khu phố cổ Hà Nội tại không gian triển lãm tầng 2 sẽ được tổ chức từ ngày 25/12/2025 đến ngày 31/12/2026 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ.

Một trong những chương trình được du khách trong nước, quốc tế và người dân Thủ đô mong đợi nhất là sự kiện chào năm mới với chủ đề “Countdown 2026 – Mở kết nối thật”, diễn ra vào ngày 31/12/2025 tại không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cũng trong đêm giao thừa chào đón năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, gồm: khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội Mới (phường Hoàn Kiếm), trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa – Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và khu vực Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Vào ngày 1/1/2026, chương trình nghệ thuật “Âm sắc Việt” sẽ diễn ra tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám; đồng thời, sự kiện “SAY HI 2026” được tổ chức tại điểm du lịch Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Từ ngày 1/1/2026 đến 4/1/2026, sự kiện “Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng vùng cao; tái hiện không gian chợ phiên vùng cao; đồng thời trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Khơ Mú, Mông xã Huổi Một và tái hiện nghi lễ Cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.

Du khách học viết chữ Nho tại Văn Miếu Quốc Từ Giám năm 2025. (Ảnh: Huy Hoàng)

Về các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ lữ hành, Hà Nội tiếp tục phát huy các tour tuyến, chương trình trải nghiệm gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị.

Bên cạnh các tour hiện đang được triển khai trên địa bàn Thành phố, có thể kể đến một số sản phẩm mới tiêu biểu như: tour “Ký ức Cột Cờ” và trình diễn vở diễn “Kinh đô Thăng Long” bằng công nghệ 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; tour xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound”; tour trải nghiệm “Hà Nội – Chạm miền ký ức” tại khu vực xung quanh hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình… Các sản phẩm này góp phần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp lễ.

Dòng người đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm chờ đón giao thừa 2025. (Ảnh: Huy Hoàng)

Cùng với đó, các khách sạn trên địa bàn Thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút và đón khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với nhiều hình thức đa dạng như thiết kế các gói sản phẩm nghỉ dưỡng ưu đãi đặc biệt, tổ chức chương trình và đêm tiệc chào đón năm mới, xây dựng các gói dịch vụ combo, dịch vụ ẩm thực và nhiều tiện ích đi kèm.

Những ưu đãi này được kỳ vọng sẽ thu hút khách lưu trú dài ngày, góp phần gia tăng công suất phòng trong giai đoạn cao điểm. Nhiều khách sạn cũng đầu tư trang trí không gian theo phong cách riêng, tạo điểm nhấn ấn tượng để hấp dẫn du khách đến tham quan và check-in.

Những chương trình này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí của du khách trong dịp lễ, mà còn góp phần quảng bá thương hiệu và khẳng định chất lượng dịch vụ của các khách sạn; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của du lịch Thủ đô.

Nhóm du khách Nhật Bản thưởng thức trà tại phố cổ Hà Nội, chờ đón giao thừa 2025. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chia sẻ với Dân Việt, ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, với sự chuẩn bị đồng bộ, chủ động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chuỗi hoạt động và sự kiện sôi động trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ nêu trên sẽ được tổ chức hiệu quả.

Ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ phục vụ chu đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, giải trí và nghỉ ngơi của người dân cùng du khách; qua đó góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn, đồng thời tạo đà thuận lợi cho tăng trưởng du lịch Thủ đô ngay từ những tháng đầu năm 2026.