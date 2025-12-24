Bánh canh ghẹ nấu theo cách này ngon hơn ngoài hàng

1. Chuẩn bị nước dùng

Nguyên liệu:

- Vỏ ghẹ, vỏ tôm

- 2-3 miếng khô mực nhỏ

- 1 nắm tôm khô

- 1 củ hành tây bổ đôi

- 3–4 củ hành tím

- Gốc ngò rí

Cách làm:

- Rang vỏ ghẹ, vỏ tôm trên chảo cho khô và dậy mùi.

- Cho tôm khô và khô mực, hành tây, hành tím vào nồi chiên không dầu nướng cho thơm.

- Cho tất cả vào nồi nấu chậm, thêm gốc ngò.

- Đổ nước sôi vào nồi, hầm 3-4 giờ.

- Lọc lại cho nước trong, nêm nếm với muối, nước mắm và đường phèn cho vừa vị.

Nước dùng trong, ngọt thanh, đậm vị hải sản.

2. Làm chả ghẹ

Nguyên liệu:

- Thịt ghẹ

- Thịt heo xay

- Giò sống

- Hành tỏi phi thơm

- Nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, dầu gấc

- Mai ghẹ đã rửa sạch.

Cách làm:

- Trộn thịt ghẹ + thịt xay + giò sống với các loại gia vị.

- Quết 3–5 phút cho hỗn hợp dẻo và kết dính.

- Chia hỗn hợp làm hai: Một phần vo viên nhỏ. Một phần nhồi vào mai ghẹ, miết nhẹ cho phẳng mặt.

3. Hoàn thiện nồi bánh canh

- Cho nấm rơm và tôm tươi đã xào sơ vào nồi nước dùng.

- Cho chả ghẹ vo viên và mai ghẹ nhồi vào nồi, nấu thêm 10-15 phút rồi thêm trứng cút, đầu hành.

- Luộc riêng bánh canh, sau đó mới cho vào nồi nước dùng.

- Múc bánh canh ra tô, chan nước, thêm chả ghẹ, hành lá – rau răm, tiêu, thêm chén nước mắm ớt xắt.