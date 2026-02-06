Cách làm khô mực chiên nước mắm đơn giản

Nguyên liệu làm khô mực chiên nước mắm

Khoảng 2 con mực khô nặng khoảng 200 - 250gr, nước mắm ngon, đường, tỏi băm nhuyễn, ớt tươi, bơ lạt, hành lá, tiêu xay.

Mực khô loại lớn phù hợp cho món khô mực chiên nước mắm. (Ảnh: B.L)

Sơ chế khô mực

Nướng khô mực nhanh trên than hồng, bếp gas hoặc lò vi sóng đến khi mực vừa dậy mùi, không nướng quá khô. Để mực nguội bớt, dùng chày đập nhẹ cho mềm rồi xé sợi vừa ăn.

Nếu mực quá khô, có thể xịt nhẹ chút nước hoặc hấp nhanh 1 - 2 phút cho mềm.

Pha nước mắm

Bạn trộn nước mắm với đường theo tỷ lệ 1:1 (có thể gia giảm mặn ngọt tùy khẩu vị). Khuấy tan hỗ hợp hoàn toàn, để sẵn. Nước mắm đạt chuẩn khi mặn dịu, ngọt hậu, không gắt.

Khô mực chiên nước mắm là món ăn hao cơm. (Ảnh: B.L)

Cách làm khô mực chiên nước mắm

Chiên mực

Bạn đun nóng dầu, cho mực vào chiên nhanh tay ở lửa vừa. Khi mực phồng nhẹ, chuyển màu vàng sậm thì vớt ra, để ráo dầu.

Làm nước sốt

Bạn chắt bớt phần dầu chiên mực ra chén, chỉ để lại khoảng 1 thìa canh. Phi tỏi và ớt đến khi vàng thơm, không để cháy.

Cho hỗn hợp nước mắm đường vào chảo, đun lửa nhỏ đến khi sệt nhẹ. Cho mực vào đảo nhanh tay 1 - 2 phút cho nước mắm bám đều. Thêm bơ lạt để món ăn béo thơm hơn.

Tắt bếp, rắc chút tiêu xay. Bày mực ra đĩa, rắc hành lá cắt nhỏ. Món này dùng nóng với cơm trắng hoặc làm món nhậu đều rất phù hợp.

Lưu ý

Không chiên mực quá lâu sẽ làm mực dai cứng. Đảo mực khi nước mắm còn nóng để mực thấm đều, không vón cục. Bạn có thể cho thêm ít sa tế hoặc tương ớt.

Khô mực chiên nước mắm chinh phục người ăn bởi vị mặn ngọt đậm đà, mực dai mềm vừa phải, càng ăn càng cuốn. Đây là món ăn quen thuộc nhưng luôn “đắt khách” trên mâm cơm.