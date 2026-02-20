Ăn Tết không lo ngấy bằng 10 món nộm, gỏi, càng ăn càng ghiền

Dưới đây là 10 món nộm, gỏi dễ làm, nguyên liệu quen thuộc, phù hợp cho mâm cơm ngày Tết.

Gỏi đu đủ tôm thịt

Đu đủ xanh và cà rốt bào sợi kết hợp cùng tôm tươi, thịt heo luộc tạo nên món gỏi đủ vị chua - cay - mặn - ngọt. Vị giòn của đu đủ hòa quyện với độ ngọt béo của tôm thịt, thêm chút rau răm thơm nhẹ giúp món ăn hài hòa, dễ thưởng thức.

Nộm đu đủ bò khô

Đây là món ăn quen thuộc nhưng luôn hấp dẫn. Đu đủ xanh giòn mát kết hợp bò khô dai mềm cay nhẹ, trộn cùng nước mắm chua ngọt và đậu phộng rang tạo nên hương vị đậm đà, kích thích vị giác.

Nộm hoa chuối tai heo

Hoa chuối thái mỏng giòn mát kết hợp tai heo sần sật mang đến cảm giác lạ miệng. Khi trộn cùng nước mắm chua ngọt, hành tây, rau thơm và lạc rang, món ăn trở nên thanh mát, rất phù hợp để “giải ngấy” ngày Tết.

Nộm su hào cà rốt

Món nộm đơn giản với màu sắc bắt mắt từ su hào và cà rốt. Vị giòn ngọt tự nhiên, ít dầu mỡ, dễ chế biến, thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Nộm rau muống tôm khô

Rau muống luộc vừa chín tới giữ độ giòn, trộn cùng tôm khô đậm vị. Sự kết hợp chua - cay - mặn - ngọt hài hòa giúp món ăn trở nên hấp dẫn, ăn kèm cơm nóng hoặc bánh phồng đều ngon.

Gỏi ngó sen tôm thịt

Là “món gỏi quốc dân” trong nhiều bữa tiệc, gỏi ngó sen tôm thịt nổi bật với độ giòn đặc trưng của ngó sen, vị ngọt của tôm thịt và nước trộn đậm đà. Có thể ăn kèm bánh phồng tôm để tăng thêm hương vị.

Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

Đặc sản miền Tây với vị giòn nhẹ, thanh mát của củ hủ dừa. Khi kết hợp cùng tôm thịt và nước mắm chua ngọt, món ăn mang đến cảm giác mới lạ cho mâm cỗ ngày Tết.

Gỏi lưỡi heo kiệu chua

Lưỡi heo luộc mềm, thái mỏng, trộn cùng kiệu chua và rau củ tươi tạo nên món gỏi có vị chua cay dịu nhẹ. Có thể thêm chút sốt mayonnaise để tăng độ béo, tạo điểm nhấn cho món ăn.

Gỏi dưa leo tôm thịt

Dưa leo giòn mát kết hợp tôm thịt tạo nên món gỏi thanh nhẹ, đủ vị chua - cay - mặn - ngọt. Món ăn đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng, giúp bữa cơm thêm dễ chịu.

Gỏi bưởi thịt gà

Sự kết hợp giữa thịt gà mềm ngọt và bưởi thanh mát mang lại hương vị hài hòa, dễ ăn. Thêm cà rốt bào sợi và nước mắm tỏi ớt giúp món gỏi trở nên tròn vị, thích hợp làm món khai vị ngày Tết.

Với sự góp mặt của các món nộm, gỏi thanh mát, mâm cơm ngày Tết không chỉ phong phú hơn mà còn giúp cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế cảm giác ngán ngấy do ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, chất béo.