Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Thịt chó

Nhiều gia đình Việt kiêng cả thịt chó ngày Tết lẫn ngày đầu tháng. Theo đó, đầu năm nếu ăn thịt chó sẽ khiến cả năm gặp phải vận đen, xui xẻo. Vì vậy thịt chó thường có trong danh sách những thực phẩm cần kiêng ăn ngày Tết.

Chuối

Vào những ngày Tết, trên mâm ngũ quả của người miền Bắc không thể thiếu chuối. Theo giọng miền Nam chuối nói lái đi sẽ thành chúi, đồng nghĩa với việc không thể ngẩng cao đầu lên được.

Theo phong thủy, ăn chuối trong mấy ngày đầu năm sẽ khiến công việc bị ảnh hưởng, khó khăn để thăng tiến hơn.

Theo phong thủy, ăn chuối trong mấy ngày đầu năm sẽ khiến công việc bị ảnh hưởng, khó khăn để thăng tiến hơn.

Trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Món ăn này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên người dân miền Trung và miền Bắc thường không ăn trứng vịt lộn vào những ngày đầu năm. Bởi dân gian quan niệm vào những ngày này ăn trứng vịt lộn sẽ khiến cả năm đảo lộn, may mắn biến thành xui xẻo.

Mực

Đây là một trong những thực phẩm xuất hiện trong danh sách bạn cần kiêng ăn trong những ngày đầu năm mới. Dân gian có câu nói "đen như mực".

Nhiều người tin rằng ăn mực ngày đầu năm mới sẽ khiến cả năm đen đủi. Vì vậy, bạn cũng không nên tặng mực cho người khác.

Do đó, nhiều người tin rằng ăn mực ngày đầu năm mới sẽ khiến cả năm đen đủi. Vì vậy, bạn cũng không nên tặng mực cho người khác.

Mắm tôm

Người miền Bắc thường kiêng ăn mắm tôm vào đầu năm mới. Bởi lẽ họ tin rằng ăn mắm tôm sẽ khiến cả năm đều gặp xui xẻo.

Đặc biệt là nếu mùng một hoặc đi đền, chùa, lễ đình… thì người ta quan niệm ăn mắm tôm và tỏi sẽ mang ý nghĩa cho sự hôi hám, ô tạp, xúc phạm thần linh.

Thịt vịt

Theo quan niệm của người xưa thịt vịt có ý nghĩa đại diện cho sự tan đàn, xẻ nghé, đen đủi. Trong khi đó thịt gà mang ý nghĩa cát tường trong năm mới nên người ta thường sử dụng để thay thế cho thịt vịt.

Theo quan niệm của người xưa thịt vịt có ý nghĩa đại diện cho sự tan đàn, xẻ nghé, đen đủi.

Cá mè

Đối với người miền Bắc và người miền Trung, cá mè thường có nghĩa là "mè nheo". Loại cá này còn khá tanh và nhiều xương nên người ta cho rằng ăn cá mè đầu năm thì cả năm sẽ bị "hãm tài", đen đủi.

Sầu riêng

Sầu riêng là món ăn thơm ngon bổ dưỡng nhưng lại rất kỵ ăn vào ngày đầu năm vì nhiều người sợ ăn vào sẽ gặp nhiều chuyện buồn khiến cả năm u sầu, đau khổ.

Sầu riêng là món ăn thơm ngon bổ dưỡng nhưng lại rất kỵ ăn vào ngày đầu năm vì nhiều người sợ ăn vào sẽ gặp nhiều chuyện buồn khiến cả năm u sầu, đau khổ.

Cháo trắng

Trong các món ăn cúng cô hồn thì cháo trắng là món không thể thiếu. Dân gian quan niệm ăn cháo trắng vào ngày mùng 1 đầu năm sẽ khiến ma quỷ nghĩ rằng bạn đang giành ăn với họ nên sẽ đến quấy phá khiến bạn gặp nhiều tai ương.

Ngoài ra, cháo trắng còn được dân gian xem là một món ăn "nghèo", khi không có điều kiện hay gia đình thiếu thốn mới ăn cháo trắng, chính vì thế để tránh những điều không may người ta sẽ không ăn cháo trắng vào đầu năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.