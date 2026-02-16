Mách bạn bí quyết nấu thịt đông trong veo, mềm ngon, ăn không ngấy cho ngày Tết tròn đầy

Thịt đông là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ Tết của nhiều gia đình miền Bắc. Với phần thịt mềm, trong veo, quyện cùng mộc nhĩ và hạt tiêu thơm nhẹ, món ăn này không chỉ dễ ăn trong tiết trời se lạnh mà còn gợi nhắc hương vị Tết xưa – giản dị, chậm rãi và đầy ấm áp.

Để nấu thịt đông ngon, khâu chọn nguyên liệu đóng vai trò quan trọng. Thịt chân giò hoặc thịt ba chỉ nên có cả nạc lẫn mỡ để khi nguội dễ đông mà không bị khô. Trong quá trình nấu thịt đông, cần hớt bọt kỹ, ninh lửa nhỏ và nêm nếm vừa tay để nước dùng trong, vị ngọt tự nhiên.

Thịt đông đạt chuẩn khi để nguội có màu trong veo, thơm mùi tiêu, ăn mát và không bị ngấy.

Dân Việt giới thiệu cách nấu thịt đông như sau:

Nguyên liệu nấu thịt đông:

- Tai heo

- Mũi heo

- Thịt đùi heo

- Da heo (để lót khuôn)

- Mộc nhĩ khô

- Hành khô

- Nước mắm

- Hạt nêm

- Tiêu xay

- Dầu ăn

- Nước lọc

Cách nấu thịt đông:

* Sơ chế

- Tai & mũi heo: Cạo sạch, bóp muối + gừng → luộc sơ 5 phút → rửa lại → cắt miếng vừa ăn

- Thịt đùi: Chần 2–3 phút → rửa sạch → cắt miếng

- Da heo lót khuôn: Luộc 5–7 phút → cạo sạch mỡ → trụng lại → ép phẳng → cắt vuông

- Mộc nhĩ: ngâm nở, rửa sạch, cắt sợi

- Hành khô: băm nhuyễn

* Xào cho thấm gia vị (bước quyết định vị ngon)

- Bắc chảo, cho 1 muỗng canh dầu ăn

- Phi thơm hành khô

- Cho tai heo – mũi heo – thịt đùi vào xào

* Nêm:

- 2 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng cà phê hạt nêm

- ½ muỗng cà phê tiêu

* Xào 5–7 phút đến khi:

- Thịt săn lại

- Gia vị áo đều

- Dậy mùi thơm

- Không cần xào khô, chỉ cần thấm vị

* Nấu thịt đông bằng nồi nấu chậm

- Cho toàn bộ phần thịt đã xào vào nồi

- Đổ 700–800ml nước (xăm xắp mặt nguyên liệu)

- Nấu ở mức 2 trong 3 tiếng (45 phút sau cùng mới cho mộc nhĩ vào)

* Cho thịt vào khay

- Lót 1 miếng da phẳng dưới đáy khuôn

- Múc thịt + nước vừa đủ, dàn đều

- Đặt miếng da phẳng lên trên

- Ấn nhẹ cho sát, đuổi bọt khí

- Để nguội → ngăn mát 6–8 tiếng hoặc qua đêm

* Lấy ra và xắt

- Úp khay, lấy miếng đông ra

- Xắt lát 2–2,5cm, miếng vuông, đứng dáng.

Cắt miếng mỏng mỏng vừa ăn - và ăn kèm với dưa chua

Chúc các bạn thành công với cách nấu thịt đông này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.