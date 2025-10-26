Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị

Sự kiện: Xe máy Yamaha

Yamaha Malaysia vừa chính thức giới thiệu mẫu sportbike YZF-R25 phiên bản 2025.

Sự kiện ra mắt của Yamaha YZF-R25 được tổ chức ngay trước thềm chặng đua Petronas Malaysian Grand Prix. Mẫu sportbike của hàng được bán ra thị trường Malaysia với giá 23.900 ringgit - khoảng 148,8 triệu đồng. Xe có hai tùy chọn màu sắc gồm Pearl Blu và Racing Blu.

Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị - 1

Về thiết kế, YZF-R25 2025 được thay đổi diện mạo khá nhiều, lấy cảm hứng từ các đàn anh YZF-R1 và YZF-R9. Phần yên xe được thiết kế lại, mang phong cách gần giống R1, trong khi toàn bộ dàn áo đều là thiết kế mới hoàn toàn với những đường nét mang yếu tố khí động học rõ rệt, giúp xe trông thể thao và hiện đại hơn.

Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị - 2

Về sức mạnh, Yamaha vẫn giữ nguyên khối động cơ song song 2 xi-lanh DOHC, 8 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 249 cc. Động cơ này cho công suất cực đại 35,4 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn 22,6 Nm tại 10.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp tích hợp bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt (assist & slipper clutch), dẫn động bằng xích đến bánh sau.

Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị - 3

Điểm mới nổi bật trên R25 2025 là hệ thống đèn pha LED hoàn toàn mới, với dải đèn định vị mảnh DRL và cụm đèn hậu được cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ superbike R1.

Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị - 4

Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh hai kênh (ABS 2 kênh) cùng với ứng dụng Yamaha Y-Connect hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh của người lái. Ứng dụng Y-Connect cho phép người dùng nhận thông báo điện thoại trực tiếp trên xe, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, nhắc lịch bảo dưỡng, và hiển thị vị trí đỗ xe gần nhất.

Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị - 5

Về khung gầm, phuộc trước dạng upside-down (không thể điều chỉnh), trong khi phuộc sau monoshock có thể điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn thủy lực cho cả trước và sau, đảm bảo hiệu suất phanh ổn định. Xe được trang bị lốp trước kích thước 110/70 và lốp sau 140/70, chiều cao yên ở mức 758 mm, dung tích bình xăng 14,3 lít, và trọng lượng 160 kg.

Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị - 6

Với những thay đổi mang tính nâng cấp về thiết kế và công nghệ, Yamaha YZF-R25 2025 hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sportbike cỡ nhỏ, đặc biệt với người dùng trẻ yêu thích kiểu dáng R-series đậm chất thể thao cùng mức giá vẫn giữ ở ngưỡng dễ tiếp cận.

Xe ga Yamaha Mio Gear 2025 trình làng, cạnh tranh Honda Vision
Xe ga Yamaha Mio Gear 2025 trình làng, cạnh tranh Honda Vision

Mới đây, Yamaha Motor Philippines vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga thể thao hoàn toàn mới mang tên Yamaha Mio Gear 2025

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/10/2025 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Xe máy Yamaha Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN