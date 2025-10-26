Yamaha YZF-R25 2025 trình làng: "Lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị

Sự kiện ra mắt của Yamaha YZF-R25 được tổ chức ngay trước thềm chặng đua Petronas Malaysian Grand Prix. Mẫu sportbike của hàng được bán ra thị trường Malaysia với giá 23.900 ringgit - khoảng 148,8 triệu đồng. Xe có hai tùy chọn màu sắc gồm Pearl Blu và Racing Blu.

Về thiết kế, YZF-R25 2025 được thay đổi diện mạo khá nhiều, lấy cảm hứng từ các đàn anh YZF-R1 và YZF-R9. Phần yên xe được thiết kế lại, mang phong cách gần giống R1, trong khi toàn bộ dàn áo đều là thiết kế mới hoàn toàn với những đường nét mang yếu tố khí động học rõ rệt, giúp xe trông thể thao và hiện đại hơn.

Về sức mạnh, Yamaha vẫn giữ nguyên khối động cơ song song 2 xi-lanh DOHC, 8 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 249 cc. Động cơ này cho công suất cực đại 35,4 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn 22,6 Nm tại 10.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp tích hợp bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt (assist & slipper clutch), dẫn động bằng xích đến bánh sau.

Điểm mới nổi bật trên R25 2025 là hệ thống đèn pha LED hoàn toàn mới, với dải đèn định vị mảnh DRL và cụm đèn hậu được cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ superbike R1.

Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh hai kênh (ABS 2 kênh) cùng với ứng dụng Yamaha Y-Connect hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh của người lái. Ứng dụng Y-Connect cho phép người dùng nhận thông báo điện thoại trực tiếp trên xe, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, nhắc lịch bảo dưỡng, và hiển thị vị trí đỗ xe gần nhất.

Về khung gầm, phuộc trước dạng upside-down (không thể điều chỉnh), trong khi phuộc sau monoshock có thể điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn thủy lực cho cả trước và sau, đảm bảo hiệu suất phanh ổn định. Xe được trang bị lốp trước kích thước 110/70 và lốp sau 140/70, chiều cao yên ở mức 758 mm, dung tích bình xăng 14,3 lít, và trọng lượng 160 kg.

Với những thay đổi mang tính nâng cấp về thiết kế và công nghệ, Yamaha YZF-R25 2025 hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sportbike cỡ nhỏ, đặc biệt với người dùng trẻ yêu thích kiểu dáng R-series đậm chất thể thao cùng mức giá vẫn giữ ở ngưỡng dễ tiếp cận.