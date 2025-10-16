Yamaha tung xe ga thể thao mới, cuốn hút giới shipper

Yamaha Cygnus XR 155 DX 2025 vừa chính thức được ra mắt. Mẫu xe tay ga hoàn toàn mới này kết hợp phong cách thể thao của Aerox với tính tiện dụng hàng ngày, nổi bật với sàn để chân phẳng – tiện lợi cho việc chở hàng.

Thuộc thế hệ thứ 7 của dòng Cygnus, phiên bản lần này được nâng cấp mạnh mẽ với động cơ 155cc kèm công nghệ van biến thiên VVA, thay thế cho động cơ 125cc trước đây. Xe sử dụng chung nền tảng với NMAX và Aerox, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và vận hành mượt mà.

Thiết kế thể thao sắc sảo, phần đầu xe lấy cảm hứng từ Ducati Panigale với đèn pha LED projector ấn tượng, đi kèm dải LED định vị DRL hai bên và đèn xi-nhan tách rời đặt trên tay lái – đặc trưng của thị trường châu Á. Đèn pha LED ánh sáng trắng ấm tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa gần gũi.

Xe vẫn sử dụng hộp số CVT tiêu chuẩn, nhưng đem lại cảm giác lái linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đô thị. Một điểm cộng lớn là màn hình LCD màu hiện đại có thể kết nối smartphone, hệ thống chìa khóa thông minh (Smart Key), phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) – những tính năng cao cấp thường chỉ thấy trên xe tay ga đắt tiền.

Tiện ích đáng chú ý gồm nắp bình xăng đặt phía trước như Yamaha FreeGo, giúp đổ xăng dễ dàng mà không cần mở yên. Hệ thống treo cao cấp với giảm xóc trước hành trình ngược và giảm xóc đôi sau, mang lại khả năng vận hành ổn định, êm ái vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Xe sử dụng mâm hợp kim 12 inch, đi kèm lốp trước 110/70-12 và lốp sau 130/70-12, đảm bảo độ bám đường và cân bằng tốt ngay cả trong điều kiện đường trơn trượt.

Nhìn chung, Cygnus XR 155 DX là một chiếc xe tay ga tầm trung với thiết kế nổi bật, nhiều tính năng cao cấp, bình xăng 4L tiện lợi và khả năng vận hành vượt trội. Dù chưa có kế hoạch mở rộng ra ngoài Đài Loan, mẫu xe này hứa hẹn sẽ được ưa chuộng tại châu Á, đặc biệt với những ai tìm kiếm một chiếc xe vừa cá tính, vừa thực dụng.