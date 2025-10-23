Xe ga Yamaha Mio Gear 2025 trình làng, cạnh tranh Honda Vision

Đây là dòng xe được thiết kế dành riêng cho giới trẻ, đặc biệt phù hợp với lối sống năng động tại các đô thị. Xe mang phong cách thể thao cỡ nhỏ, kết hợp giữa sự linh hoạt, tính tiện dụng và thiết kế hiện đại, sắc sảo.

Về ngoại hình, Yamaha Mio Gear 2025 có thiết kế đậm chất thể thao với các đường nét sắc cạnh kéo dài từ đầu đến đuôi xe. Diện mạo này giúp chiếc xe trở nên nổi bật và phù hợp với cả đối tượng người đi làm trẻ tuổi và sinh viên yêu thích sự cá tính. Bên cạnh đó, xe vẫn giữ được độ bền và chất lượng sản xuất cao theo tiêu chuẩn của Yamaha.

Về sức mạnh, Mio Gear 2025 được trang bị khối động cơ Blue Core 125cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất tối đa 9,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động đi kèm dây cu-roa truyền động, giúp vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Khung xe sử dụng dạng Underbone, với giảm xóc trước kiểu ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo đơn. Mio Gear 2025 được trang bị bánh mâm hợp kim 14 inch, đi kèm lốp không săm với kích thước 80/80 ở phía trước và 100/70 ở phía sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau. Trọng lượng xe chỉ 95 kg, mang lại khả năng điều khiển linh hoạt trong điều kiện đường phố đông đúc.

Về trang bị, xe được tích hợp đầy đủ các tính năng phục vụ cho cuộc sống đô thị hiện đại như hệ thống đèn LED toàn bộ xe, cổng sạc USB cho các thiết bị di động, cốp xe rộng có thể để vừa mũ bảo hiểm cả đầu, hệ thống tắt máy tạm thời (Start & Stop) giúp tiết kiệm nhiên liệu, chức năng Answer Back định vị xe bằng âm thanh và hệ thống khóa cơ tiêu chuẩn (chưa có khóa thông minh).

Yamaha Mio Gear 2025 có hai phiên bản để lựa chọn. Phiên bản tiêu chuẩn có hai màu là xám nhám (Matte Gray) và xám bạc (Worn Gray), với giá bán tại Philippines là 79.400 peso, tương đương khoảng 35,8 triệu đồng. Phiên bản cao cấp hơn, Mio Gear S, cũng có hai màu là đen nhám (Matte Black) và nâu nhám (Matte Brown), với giá 84.400 peso, khoảng 38,2 triệu đồng.