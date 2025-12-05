Ra mắt xe ga Yamaha mới, sánh cạnh Hoda Vision

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 đã chính thức ra mắt tại Malaysia với mức giá 6.198 RM (khoảng 39,68 triệu đồng). Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng sử dụng xe tay ga có ngân sách khiêm tốn. Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, phí bảo hiểm và đăng ký, nhưng đi kèm chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km cho các lỗi sản xuất.

Điểm đáng chú ý nhất trên Ego Gear Pro Hybrid là tính năng Hỗ trợ lực (Power Assist). Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu chở thêm người hoặc bắt đầu leo dốc, khi xe chạy ở tốc độ lên đến 30 km/h. Kết hợp cùng Hệ thống Động cơ Điện Thông minh (SMG) hỗ trợ dừng–khởi động và nút đề một chạm, Ego Gear Pro Hybrid mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và mượt mà hơn.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125 cc, xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 5.000 vòng/phút, truyền động qua hộp số tự động CVT quen thuộc.

Xe được trang bị bánh trước và sau có cùng kích thước, sử dụng lốp 110/70 trên vành hợp kim 12 inch. Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực đơn ở phía trước và phanh tang trống phía sau, trong khi hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước.

Ego Gear Pro Hybrid sở hữu màn hình LCD đơn sắc hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết và hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect. Hệ thống này cho phép người dùng nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi lịch bảo dưỡng, mức tiêu thụ nhiên liệu, vị trí cuối cùng của xe, đồng thời hỗ trợ định vị trong bãi đỗ xe đông đúc.

Dung tích bình xăng xe đạt 5,1 lít, còn cốp dưới yên có sức chứa 18,3 lít, kèm theo hai ngăn nhỏ phía trước để đựng đồ cá nhân. Xe có chiều cao yên 750 mm, trọng lượng 95 kg và ba lựa chọn màu sắc: Trắng Stellar, Xanh Navy và Xanh Cosmic.