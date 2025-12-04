Yamaha Ego Gear Pro 2026 ra mắt: Trang bị động cơ Hybrid, giá bán dễ tiếp cận

Xe tay ga Ego Gear Pro rất giống với dòng Freego được bán tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên mẫu tay ga tại Malaysia có lựa chọn động cơ hybrid. Ở phiên bản năm 2026 vừa trình làng, xe ngoài việc được bổ sung các màu sắc mới cũng được cải tiến một số các trang bị

Điểm mới nổi bật nhất trên Ego Gear Pro Hybrid là tính năng Power Assist, tự động bổ sung lực kéo khi xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên, đặc biệt hữu ích khi chở thêm người hoặc khởi hành trên dốc. Tính năng hỗ trợ này hoạt động tới tốc độ tối đa 30 km/h. Khi kết hợp cùng Smart Motor Generator (SMG) giúp người lái sẽ có trải nghiệm vận hành êm ái hơn.

Sức mạnh của Ego Gear Pro Hybrid đến từ khối động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn SOHC, làm mát bằng gió, dung tích 125 cc. Động cơ cho công suất 8.4 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9.9 Nm tại 5.000 vòng/phút, truyền động đến bánh sau thông qua hộp số tự động CVT.

Xe sử dụng bánh trước và bánh sau có kích thước đồng nhất, với lốp không săm 110/70 đi cùng mâm đúc 12 inch. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo dùng phuộc ống lồng truyền thống phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước.

Bảng đồng hồ LCD đơn sắc hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết và hỗ trợ Yamaha Y-Connect, cho phép kết nối với điện thoại thông minh của người lái. Ứng dụng này cung cấp thông báo cuộc gọi và tin nhắn, nhắc bảo dưỡng, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, vị trí cuối cùng của xe và tính năng “answer back” hỗ trợ tìm xe trong bãi đậu đông đúc.

Dung tích bình xăng của Ego Gear Pro Hybrid là 5,1 lít, trong khi cốp dưới yên có dung tích 18,3 lít, đủ để chứa nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn có hai hộc nhỏ phía trước để đặt các đồ lặt vặt. Chiều cao yên được đặt ở mức 750 mm và trọng lượng xe là 95 kg.

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 được bán ra tại Malaysia với 3 tùy chọn màu sắc (Stellar White, Navy Green và Cosmic Blue) cùng giá bán là 6198 ringgit - khoảng 39,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.