Yamaha trình làng xe ga mới "thách thức" cả SH160i

Trước đó, Yamaha đã giới thiệu NMAX 155 Tech MAX 2026 tại thị trường châu Á, và lần này chính là sự xuất hiện tại thị trường châu Âu. Đây là phiên bản đánh dấu bước tiến lớn trong phân khúc xe tay ga tầm trung của Yamaha, khi lần đầu tiên được trang bị công nghệ hộp số YECVT – một hệ thống truyền động CVT điều khiển điện tử, cho phép người lái có thể chủ động "giảm số" giống như trên các dòng xe số thông thường. Tính năng này chưa từng xuất hiện trước đây trên bất kỳ mẫu xe nào trong dòng NMAX.

NMAX 155 Tech MAX 2026 mang đến cho người dùng hai chế độ lái tùy chọn. Chế độ Town phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị với khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, trong khi chế độ Sport lại mang đến cảm giác lái thể thao, mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi di chuyển trên đường trường hoặc những cung đường đèo dốc.

Điểm nổi bật của hệ thống YECVT chính là chức năng “Shift Down”, cho phép người lái chủ động giảm cấp số đến ba lần – hỗ trợ tối đa trong các tình huống như vượt xe, vào cua hay đổ đèo. Việc giảm số có thể được thực hiện thông qua nút SHIFT ở tay lái bên trái hoặc bằng cách nhấn mạnh tay ga để kích hoạt chế độ Kick Down.

Về thiết kế, phiên bản châu Âu của NMAX 155 Tech MAX sở hữu ngoại hình hoàn toàn mới với phong cách sang trọng, hiện đại. Xe được trang bị yên da cao cấp, đường chỉ may màu vàng và họa tiết dập nổi đặc trưng của dòng Tech MAX, kết hợp cùng màu sơn độc quyền chỉ có ở phiên bản này.

Khung xe dạng BackBone giúp giảm trọng lượng, trong khi hệ thống giảm xóc trước với hành trình 100mm và giảm xóc sau 91mm mang lại khả năng vận hành êm ái. Xe sử dụng bánh mâm hợp kim 13 inch và hệ thống phanh đĩa trước sau đường kính 230mm, đảm bảo độ an toàn khi vận hành.

NMAX 155 Tech MAX được trang bị màn hình màu TFT 4.2 inch với khả năng hiển thị bản đồ định vị Garmin toàn màn hình hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể kết nối xe với ứng dụng Yamaha MyRide để xem thông báo cuộc gọi, tin nhắn, điều khiển nhạc và theo dõi các thông tin kỹ thuật của xe. Ngoài ra, xe còn có hai hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C có nắp chống nước và cốp dưới yên đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm cả đầu.

Về sức mạnh, Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ Blue Core 155cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO5+. Xe được trang bị công nghệ van biến thiên VVA, piston rèn chắc chắn, càng cò dạng lăn, đi kèm với các nâng cấp ở ly hợp, bơm dầu, ống xả và quạt làm mát. Các tính năng như hệ thống khóa thông minh (Smart Key) và Idling Stop tiếp tục được duy trì nhằm nâng cao tiện ích và hiệu suất sử dụng.

Dự kiến, Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026 sẽ chính thức được bán ra tại thị trường châu Âu trong quý đầu tiên của năm 2026. Tuy nhiên, mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố tại thời điểm hiện tại.