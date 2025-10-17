Giá xe máy Yamaha PG-1 cập nhật tháng 10/2025: Đồng loạt trên giá đề xuất

Vào giữa tháng 9/2025, Yamaha Motor Việt Nam chính thức trình làng phiên bản mới dành cho PG-1. Ở lần nâng cấp này, Yamaha PG-1 được bổ sung hai phiên bản là Cao cấp và Giới hạn trong khi phiên bản Tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên như phiên đã giới thiệu hồi tháng 1/2025.

Cả Yamaha PG-1 Cao cấp và Giới hạn đều vẫn giữ nguyên ADN thiết kế, nhưng được bổ sung hai trang bị đáng giá là: Phanh đĩa trước tăng kích thước từ 220mm lên 245mm, đồng thời bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS và cụm đồng hồ được chuyển thành dạng LCD toàn phần thay vì analog như phiên bản Tiêu chuẩn.

Sự khác biệt giữa phiên bản Cao cấp và Giới hạn chỉ là màu sắc với mức chênh giá khoảng 500.000 đồng. Trong đó, bản Giới hạn sử dụng dàn áo họa tiết rằn ri và bản Cao cấp có các lựa chọn màu đỏ đen, xám đen và xanh đen.

Ngoài các khác biệt trên đây, tất cả các dòng Yamaha PG-1 đều vẫn giữ nguyên các trang bị gồm giảm xóc trước ống lồng có hành trình 130mm và được bọc cao su giúp hạn chế bùn đất. Giảm xóc sau là lò xo đôi tạo sự ổn định khi vận hành.

Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 115 phân khối, làm mát bằng gió, công suất 8,8 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút. Hộp số 4 cấp truyền động xích.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại giá xe máy Yamaha PG-1 tại các đại lý đang đều ở trên giá đề xuất của hãng, cụ thể:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Yamaha PG-1 Tiêu chuẩn 30.928.000 35.800.000 Yamaha PG-1 Cao cấp 34.364.000 38.000.000 Yamaha PG-1 Giới hạn 34.855.000 38.000.000

Lưu ý: Mức giá bán trên đây đã gồm VAT, và chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế tại các đại lý khác nhau sẽ có thể khác nhau do chính sách bán hàng.